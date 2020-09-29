29 сентября вторник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 9/10
usd 78.67
eur 91.48
Тема дняИнтервью о второй волне и мутации коронавируса

Все новости

Все новости

Танец в тумане: чемпионка мира из Новосибирска сыграла свадьбу в Москве — смотрим красивые снимки с церемонии

Саблистка Софья Позднякова вышла замуж за саратовского фехтовальщика

965
13Обсудить

Поделиться

София&nbsp;— двукратная чемпионка мира и Европы&nbsp;

София — двукратная чемпионка мира и Европы 

Саблистка из Новосибирска Софья Позднякова вышла замуж в Москве

23-летняя спортсменка из Новосибирска София Позднякова вышла замуж за известного саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Пара сыграла свадьбу 26 сентября в Москве.

София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и президента олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Её избранник — саратовский фехтовальщик Константин Лоханов. Константину 22 года, он — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы.

На свадьбе жених и невеста исполнили танец в белом дыму — предлагаем посмотреть небольшой отрывок на видео.

Фото в свадебном платье Софья опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме».

Множество поздравлений оставили для молодожёнов их друзья.

Некоторые друзья обыграли бракосочетание хештегами #позднякметаться и #лоханулась.

Прошлой осенью поженились рэпер из Новосибирска Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева. К тому моменту пара встречалась больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

любовьпраздниксвадьба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!