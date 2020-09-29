Танец в тумане: чемпионка мира из Новосибирска сыграла свадьбу в Москве — смотрим красивые снимки с церемонии

Саблистка из Новосибирска Софья Позднякова вышла замуж в Москве
23-летняя спортсменка из Новосибирска София Позднякова вышла замуж за известного саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Пара сыграла свадьбу 26 сентября в Москве.
София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и президента олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Её избранник — саратовский фехтовальщик Константин Лоханов. Константину 22 года, он — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы.
На свадьбе жених и невеста исполнили танец в белом дыму — предлагаем посмотреть небольшой отрывок на видео.
Фото в свадебном платье Софья опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме».
Множество поздравлений оставили для молодожёнов их друзья.
Некоторые друзья обыграли бракосочетание хештегами #позднякметаться и #лоханулась.
Прошлой осенью поженились рэпер из Новосибирска Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева. К тому моменту пара встречалась больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной.