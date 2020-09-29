Танец в тумане: чемпионка мира из Новосибирска сыграла свадьбу в Москве — смотрим красивые снимки с церемонии

23-летняя спортсменка из Новосибирска София Позднякова вышла замуж за известного саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Пара сыграла свадьбу 26 сентября в Москве.



София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и президента олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Её избранник — саратовский фехтовальщик Константин Лоханов. Константину 22 года, он — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы.