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Российский союз спортсменов попросил пересмотреть запреты на участие в международных соревнованиях

В действиях международных спортивных властей он видит дискриминацию

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Спортивные федерации одна за другой заявляют о снятии с соревнований российских спортсменов

Спортивные федерации одна за другой заявляют о снятии с соревнований российских спортсменов

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Российский союз спортсменов выступил с официальным заявлением после ряда запретов на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России. В нём члены РСС заявляют, что санкции со стороны международных спортивных властей в отношении российских спортсменов не обоснованы и дискриминируют их.

— Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. В этом миссия современного олимпийского движения. Так мы считали еще несколько дней назад, до того момента, как Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций, не имея никаких легитимных оснований и в нарушение всех регламентирующих документов, приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов их законного права на участие в соревнованиях, — говорится в заявлении.

Российских спортсменов стали снимать со многих международных соревнований после того, как РФ сначала признала самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, а после начала военную операцию на Украине. Многие страны, выступая против этого, вводят санкции, а их сборные отказываются принимать участие в соревнованиях вместе с Россией. Так, например, от матчей с российской сборной отказались все ее возможные соперники на стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года. Международный паралимпийский комитет снял сборные России и Белоруссии с Паралимпиады, объяснив, что в противном случае в соревнованиях отказались бы принимать участие другие сборные.

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