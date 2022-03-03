Российский союз спортсменов попросил пересмотреть запреты на участие в международных соревнованиях

Российских спортсменов стали снимать со многих международных соревнований после того, как РФ сначала признала самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, а после начала военную операцию на Украине. Многие страны, выступая против этого, вводят санкции, а их сборные отказываются принимать участие в соревнованиях вместе с Россией. Так, например, от матчей с российской сборной отказались все ее возможные соперники на стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 год а. Международный паралимпийский комитет снял сборные России и Белоруссии с Паралимпиады, объяснив, что в противном случае в соревнованиях отказались бы принимать участие другие сборные.

