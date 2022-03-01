Американский форвард ХК «Сибирь» Ник Шор расторг контракт с клубом накануне плей-офф

Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Об этом написал «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Алёшу Пилко.

По информации издания, форвард ХК «Сибирь» в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 49 матчах. За это время он набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». До этого Ник Шор играл в КХЛ за «Металлург» — в сезоне 2018/2019 он провел 43 матча с учетом плей-офф и набрал 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».