Американский форвард ХК «Сибирь» Ник Шор расторг контракт с клубом накануне плей-офф

Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Об этом написал «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Алёшу Пилко.
По информации издания, форвард ХК «Сибирь» в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 49 матчах. За это время он набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». До этого Ник Шор играл в КХЛ за «Металлург» — в сезоне 2018/2019 он провел 43 матча с учетом плей-офф и набрал 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».
ХК «Сибирь», в свою очередь, завершил регулярный сезон на 6-м месте в таблице Восточной конференции. Завтра, 2 марта, состоится первый матч клуба в плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Новосибирцы сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года — права проведения лишились Новосибирск и Омск. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля.