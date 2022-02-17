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Валиева, Трусова и Щербакова делят медали в фигурном катании, и еще три олимпийских финала 17 февраля

Рассказываем, за кого из российских спортсменов болеть

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Александра Трусова готова бороться за попадание на пьедестал Олимпиады

Александра Трусова готова бороться за попадание на пьедестал Олимпиады

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17 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Члены команды Российского олимпийского комитета будут бороться за 4 из них. Рассказываем обо всех по порядку.

Горные лыжи


Комбинация
09:00, время московское
«Матч! Арена»

Женская комбинация — последний личный турнир в горных лыжах. Российские спортсмены здесь, к сожалению, не блещут. Юлия Плешкова на этих играх заявлена на четыре дисциплины, и пока ее лучший результат — 18 место в супергиганте. Пожелаем ей улучшить этот результат в последних спусках этих игр!

Фристайл


Ски-кросс, женщины
10:10, время московское
«Матч! Страна»

Очень зрелищная гонка по склонам, в которой спортсмены стартуют одновременно и пытаются обогнать друг друга. Под флагом РОК стартуют четыре спортсменки: Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина. Они лучшие в стране, но пока не могут пробиться на ведущие позиции в мире. Когда начинать, если не сейчас?

Конькобежный спорт


1000 метров, женщины
11:30, время московское
«Матч! Арена»

В забеге на километр у сборной России есть хорошие шансы на медали. Здесь стартуют Ольга Фаткуллина, серебряный призер Олимпиады в Сочи, и Ангелина Голикова, которая выиграла бронзу на пятисотметровке в Пекине. Третья наша участница, Дарья Качанова, стала третьей на чемпионате Европы перед Олимпиадой именно на дистанции 1000 метров.

Фигурное катание


Одиночницы
Произвольная программа
13:00 время московское
«Россия 1»

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Без вариантов — главное событие этого дня. Камила Валиева в короткой программе показала, кто королева в женском фигурном катании. После выступления она разрыдалась, словно сбросив с плеч груз допинг-скандала и повышенного внимания всего мира. Главное, чтобы эмоции отпустили и она смогла настроиться на решающее выступление. В погоне за Камилой еще одна россиянка из созвездия тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Их подруга Александра Трусова идет на четвертом месте с отрывом. Она пропустила вперед двадцатилетнюю японку Каори Скамото. Кстати, запомните время выхода на лед наших спортсменок. 16:25 — Александра Трусова, 16:41 — Анна Щербакова, 16:49 — Камила Валиева.

Кстати, в среду копилка сборной России пополнилась сразу четырьмя наградами!

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ОлимпиадаПекинсборная Россиифигурное катаниеКамила ВалиеваАлександра ТрусоваАнна Щербакова
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