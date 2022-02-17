Валиева, Трусова и Щербакова делят медали в фигурном катании, и еще три олимпийских финала 17 февраля

Без вариантов — главное событие этого дня. Камила Валиева в короткой программе показала, кто королева в женском фигурном катании. После выступления она разрыдалась, словно сбросив с плеч груз допинг-скандала и повышенного внимания всего мира. Главное, чтобы эмоции отпустили и она смогла настроиться на решающее выступление. В погоне за Камилой еще одна россиянка из созвездия тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Их подруга Александра Трусова идет на четвертом месте с отрывом. Она пропустила вперед двадцатилетнюю японку Каори Скамото. Кстати, запомните время выхода на лед наших спортсменок. 16:25 — Александра Трусова, 16:41 — Анна Щербакова, 16:49 — Камила Валиева.