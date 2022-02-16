Девчата, не промахнитесь! Женская эстафета в биатлоне и еще 5 олимпийских финалов 16 февраля

До конца Олимпиады остается всего пять дней. Успевайте проследить за главными событиями с участием сборной России, а мы вам в этом поможем. Рассказываем о финалах на 16 февраля и не только.



Биатлон

Эстафета 4 x 6 км , женщины.

10:45, время московское, «Россия 1».

Главная драма сборной России, кажется, случилась в мужской биатлонной эстафете. Команда упустила из рук золото из-за проваленной стрельбы на последнем огневом рубеже. Если наши девушки не повторят ошибку парней, у них будет шанс побороться за место на пьедестале. Они точно не фаворитки, но в командных гонках правильный настрой и поддержка помогают прыгнуть каждому участнику выше головы. Пусть всё сложится!

