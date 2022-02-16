Девчата, не промахнитесь! Женская эстафета в биатлоне и еще 5 олимпийских финалов 16 февраля

До конца Олимпиады остается всего пять дней. Успевайте проследить за главными событиями с участием сборной России, а мы вам в этом поможем. Рассказываем о финалах на 16 февраля и не только.
Биатлон
Эстафета
10:45, время московское, «Россия 1».
Главная драма сборной России, кажется, случилась в мужской биатлонной эстафете. Команда упустила из рук золото из-за проваленной стрельбы на последнем огневом рубеже. Если наши девушки не повторят ошибку парней, у них будет шанс побороться за место на пьедестале. Они точно не фаворитки, но в командных гонках правильный настрой и поддержка помогают прыгнуть каждому участнику выше головы. Пусть всё сложится!
Фристайл
Акробатика, мужчины.
14:00, время московское, «Матч ТВ».
В финале выступят сразу два российских акробата-лыжника. Это Станислав Никитин и Илья Буров. Илья — бронзовый призер Игр в Пхенчхане, надежда нашей команды на олимпийскую медаль. Станислав чуть менее опытный боец, но в этом сезоне он поднимался на высокие позиции этапов Кубка мира, так что и у него есть хорошие шансы попасть на подиум.
Шорт-трек
1500 м, женщины.
Четвертьфинал в 14:30.
Финал в 16:11, время московское, «Матч ТВ».
Анна Вострикова и София Просвирнова стартуют в четвертом четвертьфинальном забеге. Им надо попасть в тройку сильнейших в своем забеге, чтобы пробиться в полуфинал. С ними стартует китаянка Хан Ютонг, которая уже завоевала бронзовую награду на этих Играх. Она, пожалуй, самая опасная конкурентка на этой стадии. Статусы француженки, хорватки и канадки не такие солидные, но это не означает, что их можно не принимать в расчет.
Эстафета 5000 м.
Мужчины.
15:32, время московское, «Матч ТВ».
Эстафетная команда из России пробилась в главный финал. Дело за малым — опередить сборные Кореи, Италии, Китая всего лишь один раз.
Лыжные гонки
Командный спринт (классический стиль).
12:15 — женщины;
14:45 — мужчины, «Россия 1».
Настало время самых нервных гонок лыжников. За один заезд в командном спринте неподготовленный болельщик рискует поседеть. Поэтому запаситесь валидолом. Женская команда в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой стартует во втором полуфинале. Обе уже выиграли классическую эстафету 4 по 5 километров, Непряева взяла еще и серебряную медаль в скиатлоне. Хватит ли им сил, наглости и универсализма, чтобы добыть награду еще и в этой скоротечной гонке?
В мужской эстафете за Россию побегут суперзвезда Александр Большунов и главный красавчик нашей команды Александр Терентьев. Они — фавориты. Александр Великий уже стал мультимедалистом, а Терентьев взял бронзовую награду в спринте. Очень сильная пара. Если угадают с тактикой, то смогут утереть нос норвежцам — да и всем остальным тоже.
Хоккей
Четвертьфинал, мужчины.
09:00, время московское, «Первый канал».
СЮЖЕТ
Вот и начинается плей-офф в мужском хоккейном турнире. Пусть на Игры не смогли приехать игроки из НХЛ, но Олимпиада есть Олимпиада. Главные сражения на льду сейчас в Пекине. Сборная России сыграет с командой Дании. На групповом этапе наша команда выглядела по-разному. Надеемся, что к четвертьфиналу сборная пришла в форму и готова идти к финалу, ломая свои и чужие клюшки. А мы обязательно будем следить за событиями этого матча в онлайн-трансляции.
Какие события происходили с нашими спортсменами в Пекине 15 февраля, читайте в свежем дайджесте.