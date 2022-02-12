На что смотреть в Пекине: реванш Цветкова и еще три олимпийских финала 13 февраля

В женском спринте у России собралась сильная команда. Ангелина Голикова — чемпионка мира именно на дистанции 500 метров. В сезоне она также показывала хорошие результаты, поднималась на подиум кубка мира. Ольга Фаткуллина — героиня игр в Сочи, она выиграла серебряную медаль. Если восстановление после коронавируса, который она перенесла, прошло успешно, то Ольга тоже сможет бороться за призовые места. Дарья Качанова выиграла две медали на чемпионате Европы, а вот на мировом уровне у нее пока нет успехов, но всё еще впереди!

