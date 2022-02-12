На что смотреть в Пекине: реванш Цветкова и еще три олимпийских финала 13 февраля

Лыжники и биатлонисты создают потрясающую интригу на этих Играх, и это пиршество в самом разгаре. Не пропустите мужскую лыжную эстафету и гонки преследования в биатлоне. Не забудем также и про гонщиков-конькобежцев.
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 километров
Мужчины
10:00, время московское
Лыжная сборная набрала хороший ход и добывает медали. Уверенно, как Александр Большунов, или в тяжелой борьбе, как женская эстафетная команда. В воскресенье будем следить за мужской эстафетой. В составе российского квартета Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Когда в одной команде чемпион и призер Олимпиады, соперники должны трепетать. Сергей Устюгов — один из сильнейших лыжников в истории сборной, пора пополнить его богатую коллекцию наград чемпионата мира олимпийскими медалями. Алексей Червоткин был пятым в классическом спринте — тоже неплохой результат. На прошлой Олимпиаде вместо Устюгова стартовал Андрей Ларьков, и наша команда пришла к финишу второй. Надо брать реванш у норвежцев!
Биатлон
Гонка преследования, 10 километров
Женщины
12:00, время московское
В гонке преследования участники стартуют так, как финишировали в спринте. Две российские биатлонистки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина начнут гонку в одной и в полутора минутах отставания от лидера, двукратной чемпионки Пекинской Олимпиады Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Догнать ее будет непросто, а вот за призовые места побороться вполне реально, тем более, что скорость лыжного хода у обеих девушек высокая. Главное, как обычно — не напортачить на огневом рубеже.
Гонка преследования 12,5 километра
Мужчины
13:45, время московское
До чего же обидно! Максим Цветков занял четвертое место в спринте, «деревянная медаль» во второй гонке подряд. Но в воскресенье он стартует менее чем в двух секундах от первой тройки. В 2014 году Антон Шипулин пришел четвертым в индивидуальной гонке, промахнувшись последним выстрелом. Но позже он выиграл золото в эстафете. У Максима есть шанс на личную медаль. Он справится!
Шорт-трек
500 метров
Мужчины
15:14, время московское
В мужском спринте на шорт-треке попытает счастья Павел Ситников. Он стартует в первом четвертьфинале в 14:00 по московскому времени. Ему всего 23 года, но у Павла уже есть опыт выступлений на Олимпиаде в Пхенчхане. Омич пока может похвастаться только наградами чемпионата Европы. Его товарищ по команде, Константин Ивлиев, дебютировал на Играх в Пекине. Он — чемпион Европы, сын бывшего тренера сборной России. Константин отвлекается от лишних мыслей на турнирах с помощью компьютерных игр, рубится в
Конькобежный спорт
500 метров
Женщины
14:56, время московское
СЮЖЕТ
В женском спринте у России собралась сильная команда. Ангелина Голикова — чемпионка мира именно на дистанции 500 метров. В сезоне она также показывала хорошие результаты, поднималась на подиум кубка мира. Ольга Фаткуллина — героиня игр в Сочи, она выиграла серебряную медаль. Если восстановление после коронавируса, который она перенесла, прошло успешно, то Ольга тоже сможет бороться за призовые места. Дарья Качанова выиграла две медали на чемпионате Европы, а вот на мировом уровне у нее пока нет успехов, но всё еще впереди!