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Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева выйдет на лед в статусе чемпионки

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Соревнования еще не закончились, а российские фигуристы уже победили

Соревнования еще не закончились, а российские фигуристы уже победили

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Российская сборная по фигурному катанию завоевала золото Олимпийских игр в Пекине. Причем еще до выхода на лед фигуристки Камилы Валиевой — она будет катать женскую одиночную произвольную программу уже в титуле олимпийской чемпионки.

Вчера мужчины и женщины показывали короткую программу. По итогам первого дня сборная ОКР была на втором месте, но благодаря блистательному выступлению Камилы Валиевой вернулась на первое. Наша 15-летняя фигуристка получила 90,18 балла за свою программу.

А сегодня утром, на третий день соревнований, Анастасия Мишина и Александр Галлямов во время произвольной программы упали с поддержки, но все равно получили лучшие оценки и упрочили лидерство сборной России. Они набрали 145,20 балла.

Падение, которое не помешало россиянам стать лучшими

Падение, которое не помешало россиянам стать лучшими

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Затем Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце стали вторыми, получив 128,17 балла (первые — США, 129,07 балла; на третьем месте канадцы, у них 124,39 балла. — Прим. ред.). И этим досрочно обеспечили команде России первое место в общекомандном зачете.

Накануне российская сборная завоевала первое золото: лыжник Александр Большунов пришел первым в скиатлоне. А Анастасия Смирнова взяла бронзу в женском фристайле.

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