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Снова победа: ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл соперников из Казахстана

Игра закончилась со счётом 3:1

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Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Новосибирские хоккеисты обыграли казахстанский «Барыс»

В понедельник, 26 октября, в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Сибири» провели домашнюю встречу с ХК «Барыс» из Нур-Султана. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу новосибирцев.

В первом периоде соперникам так и не удалось открыть счет. Первую шайбу в игре на 24-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Никита Шашков. Спустя 10 минут гости ответили, однако в конце второго периода счет стал 2:1 в пользу новосибирцев.

В первом периоде ни одной из команд не удалось открыть счет

В первом периоде ни одной из команд не удалось открыть счет

В конце третьего периода нападающий «Сибири» Олег Ли забил шайбу в пустые ворота «Барыса».

Первую шайбу во втором периоде забил нападающий «Сибири» Никита Шашков

Первую шайбу во втором периоде забил нападающий «Сибири» Никита Шашков

Гости ответили, однако затем новосибирцы забили им вторую шайбу

Гости ответили, однако затем новосибирцы забили им вторую шайбу

В конце третьего периода счет стал 3:1 в пользу «Сибири» — нападающий Олег Ли забил шайбу в пустые ворота

В конце третьего периода счет стал 3:1 в пользу «Сибири» — нападающий Олег Ли забил шайбу в пустые ворота

Для сибиряков это вторая победа подряд после длинной серии поражений

Для сибиряков это вторая победа подряд после длинной серии поражений

Для «Барыса» же это третья игра, которая заканчивается поражением

Для «Барыса» же это третья игра, которая заканчивается поражением

Поздравляем, «Сибирь»!

Поздравляем, «Сибирь»!

В прошлом матче команда из Новосибирска обыграла челябинский «Трактор», прервав серию из шести поражений.

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ХК «Сибирь»хоккей
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