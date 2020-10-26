Снова победа: ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл соперников из Казахстана

В понедельник, 26 октября, в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Сибири» провели домашнюю встречу с ХК «Барыс» из Нур-Султана. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу новосибирцев.



В первом периоде соперникам так и не удалось открыть счет. Первую шайбу в игре на 24-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Никита Шашков. Спустя 10 минут гости ответили, однако в конце второго периода счет стал 2:1 в пользу новосибирцев.