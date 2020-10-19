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Шесть футболистов ФК «Новосибирск» отправились на самоизоляцию после теста на ковид

Также подозрительные тесты получили ещё два сотрудника клуба

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У людей с подозрительными результатами нет симптомов ковида

У людей с подозрительными результатами нет симптомов ковида

ФК «Новосибирск» отправил на самоизоляцию шесть футболистов

Шесть футболистов команды «Новосибирск» отправились на самоизоляцию, после того как получили результаты теста на ковид. В такой же ситуации ещё два сотрудника клуба.

— У нас всё в рамках санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Было тестирование, выявлены подозрительные результаты. Соответственно, мы об этом уведомили Роспотребнадзор в конце прошлой недели. Люди с подозрительными тестами находятся дома на самоизоляции, остальная команда продолжает тренироваться и работать, — сообщил НГС пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

Он добавил, что сейчас у футболистов и сотрудников нет симптомов заболевания. Повторные тесты им должны будут сделать в ближайшие дни.

В марте футбольному клубу пришлось досрочно возвращаться со сборов в Турции. После этого спортсменам пришлось провести 14 дней на самоизоляции.

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самоизоляцияфутболспорт
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