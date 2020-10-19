Шесть футболистов ФК «Новосибирск» отправились на самоизоляцию после теста на ковид

ФК «Новосибирск» отправил на самоизоляцию шесть футболистов
Шесть футболистов команды «Новосибирск» отправились на самоизоляцию, после того как получили результаты теста на ковид. В такой же ситуации ещё два сотрудника клуба.
— У нас всё в рамках санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Было тестирование, выявлены подозрительные результаты. Соответственно, мы об этом уведомили Роспотребнадзор в конце прошлой недели. Люди с подозрительными тестами находятся дома на самоизоляции, остальная команда продолжает тренироваться и работать, — сообщил НГС пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.
Он добавил, что сейчас у футболистов и сотрудников нет симптомов заболевания. Повторные тесты им должны будут сделать в ближайшие дни.
В марте футбольному клубу пришлось досрочно возвращаться со сборов в Турции. После этого спортсменам пришлось провести