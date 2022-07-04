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После смерти Дмитрия Колкера в «Википедии» появилась страница о нем

О смерти арестованного ученого стало известно вчера, 3 июля

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Страницу создал другой ученый

Страницу создал другой ученый

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После смерти новосибирского ученого-физика Дмитрия Колкера в «Википедии» появилась страница, посвященная ему.

Как следует из данных страницы, ее создал утром 3 июля астрофизик Алексей Голубов.

На странице есть биография Дмитрия, а также краткая история уголовного преследования ученого.

1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До 29 августа его отправили в СИЗО. Ученого подозревали по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Предположительно, речь шла о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как писал сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. Ученого перевезли в Москву, связи с ним не было.

По словам родственников ученого, 30 июня сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, куда физика госпитализировали накануне. У Дмитрия Колкера была 4-я стадия рака поджелудочной железы, в больнице он получал поддерживающее лечение после курса химиотерапии. Близкие арестованного ученого рассказали, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса». 2 июля ученый умер — о смерти родным сообщили по телеграмме.

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