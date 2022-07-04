После смерти Дмитрия Колкера в «Википедии» появилась страница о нем
О смерти арестованного ученого стало известно вчера,
После смерти новосибирского ученого-физика Дмитрия Колкера в «Википедии» появилась страница, посвященная ему.
Как следует из данных страницы, ее создал утром 3 июля астрофизик Алексей Голубов.
На странице есть биография Дмитрия, а также краткая история уголовного преследования ученого.
1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До
По словам родственников ученого,