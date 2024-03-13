С чего я должен всех прощать? 9 наивных вопросов священнику о Прощеном воскресенье

Просить друг у друга прощения в последний день Масленицы нужно, чтобы подойти к Великому посту с чистой душой Источник: Дарья Пона / 74.RU











Пока мы еще думаем о том, какими блинами угостить гостей на Масленицу, но уже через несколько дней мессенджеры наполнятся просьбами о прощении, да и сама фраза «прости меня» будет звучать на каждом углу. Если и вы услышите эти слова, знайте: люди обращаются к вам с ними не просто так, а потому, что наступило Прощеное воскресенье. Обычно мы просим прощения на автомате — потому что так принято. Но знаете ли вы, как на самом деле надо просить прощения и откуда вообще появилась эта традиция?



Кто придумал просить прощения?

Чтобы найти корни традиции просить прощения, надо обратиться к самым первым людям — Адаму и Еве. Именно они в свое время так славно нагрешили, что Бог просто не смог их простить. Но одного изгнания парочки из рая за вкушение того самого плода оказалось недостаточно. Согласно Библии, сослав первых людей на грешную землю, Господь не только положил начало земной истории, но и сделал всех потомков Адама и Евы смертными. То есть смертность мы унаследовали вместе с грехами своих прародителей — именно за согрешения, как завещал Господь, человек непременно умрет.



И как бы ни каялся Адам, первородный грех Создатель простить не смог. Так и мы вслед за прародителем каемся в проступках в надежде если не искупить вину, то хотя бы облегчить свои страдания.



Зачем мы просим прощения, если всё равно умрем?

Прощеное воскресенье выпадает на последний день Масленицы (в 2024 году это 17 марта), и в то же время оно считается этаким анонсом Великого поста, в который нужно входить «чистыми» — душой, телом, мыслями и так далее. Как объяснил нам диакон Вячеслав Ланский, именно попросив прощения, мы сможем очистить душу от былых конфликтов.



— Если ты понимаешь, что у тебя есть проблемы во взаимоотношениях с конкретным человеком, у тебя есть прекрасная возможность облегчить ношу, с которой ты вступаешь в пост, — рассказывает дьякон. — Не воспользовавшись такой возможностью, человек сознательно выбирает хаос в своей душе.



По словам священнослужителя, просить прощения стоит даже тем, кто пост не соблюдает, таким образом мы сможем научиться жить в мире с окружающими людьми.



Ну а если вы планируете поститься, то просить прощения у ближних вам сам Бог велел. Иначе, по словам диакона, все семь недель Великого поста для вас пройдут сложнее.



Надо ли просить прощения, если я атеист?

Вячеслав Ланский уверен, что для атеистов просить прощения у близких в Прощеное воскресенье — тоже не лишний ритуал. В Бога вы, может быть, и не уверуете, но отношения с людьми, вероятно, наладите.



— Если этот день сможет для атеиста стать поворотной точкой в отношениях с каким-то человеком и помочь наладить отношения, то я снимаю перед ним шляпу, — говорит Ланский.



Что делать, если я хочу попросить прощения у умершего человека?

Иногда случается так, что человек, которого мы обидели зря, умирает, не дождавшись от нас важных слов. Но в этом случае для нас, пока еще живых, не всё потеряно — достучаться до ушедшего можно усердными молитвами о нём.



— Каждая личность, душа нуждается в молитвенной поддержке, потому что человек — это многогранное существо, причастное к материальному и духовному миру, внутри которого есть душевность и духовность, — объясняет диакон. — Духовному началу зачастую не достается внимания. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда попросить прощения не представляется возможным, мы начинаем молиться о человеке, мы получаем определенный духовный опыт, который здесь и сейчас будет полезен для нас.



Как правильно просить прощения?

Популярно мнение, что уточнять, за что именно вы просите прощения у того или иного человека, не нужно. Якобы достаточно обычного «прости меня». Но Вячеслав Ланский говорит, что каждый случай индивидуален.



— Кто-то, спрашивая прощения или прощая ближнего, поймет всё по общим словам. Для кого-то будет проще проговорить детально эпизод для того, чтобы пережить ту ситуацию и постараться ее в своем сознании исправить, нарисовать новую модель поведения, — объясняет священнослужитель.



Самое главное, по словам Ланского, это искренность прощения. А потому лучше просить о нем устно, глядя в глаза собеседника.



Можно ли просить прощения в мессенджерах?

Диакон считает, что в мессенджерах просить прощения и прощать намного проще. Элементарно потому, что в интернете этот ритуал не требует духовной работы и превращается в «пароль-отзыв». Но в целом такой подход не возбраняется.



— Главное, чтобы прощение имело под собой твердое намерение не совершать подобных поступков впредь, — подытоживает Вячеслав Ланский.



Как правильно прощать?

Как отвечать на просьбу простить человека, каждый может выбрать сам. В церковной традиции наиболее частый ответ: «Бог тебя простит, и я прощаю». Но можно ограничиться и вполне мирским: «Я прощаю тебя».



Что делать, если я не могу простить человека?

Если искренне простить человека у вас не получается, то и не надо. Здесь, как в известной пословице, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И Вячеслав Ланский это подтверждает: он убежден, что не стоит говорить приятные для собеседника слова прощения, вместо этого прямо скажите о своих чувствах.



— Но старайтесь сделать это без эмоций, без воспоминания того эпизода, чтобы вновь его не переживать, — советует священнослужитель. — Такая ситуация потребует христианского врачевания — молитвы друг о друге.



Что, если мне не перед кем просить прощения?

Нам действительно может показаться, что мы ни перед кем не виноваты и нам просто не у кого просить прощения, но не забывайте про того самого Адама, чьими верными последователями мы являемся.



— Каждому есть, за что просить прощения. Это становится понятно в процессе духовной работы, — говорит Вячеслав Ланский. — Человек начинает осознавать, что может кому-то доставить проблемы. К нему приходит осознание, что каким-то словом, каким-то делом он мог кого-то обидеть. Осознаёт причины своего внутреннего неустройства, дисбаланса и стремится эти причины устранить.

