От медресе до «Мерседеса»: как верховный муфтий России шел к сану и что приобрел на этом пути

При этом, по словам самого религиозного деятеля, по завершении учебы в Египте, куда его направил тогдашний муфтий Шакир Хиялетдинов, ему несколько раз поступали предложения возглавить Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) — официальную организацию мусульман в Советском Союзе.



Дело в том, что Шакир хазрат в 1974 году скончался, а временно исполнять его обязанности стал Ахмедзян (Ахметзян) Мустафин, находившийся уже в преклонном возрасте. Как писали в книге «Ахметзян Мустафин: из истории ислама в СССР» историки Марат Сафаров и Ислам Зарипов, выбор пал на него, так как советские власти в семидесятые «еще ориентировались на пожилых и успешно участвовавших в международной деятельности религиозных деятелей».

В мае 1975 года под традиционным полным контролем Совета по делам религий в Уфе прошел съезд ДУМЕС, целью которого для властей было «избрать нового муфтия и удалить из духовного управления нелояльные элементы, заменив их более пригодными работниками» (цитата архивного документа по статье кандидата социологических наук Мансура Кильдеева). На место Мустафина пришел ленинградский имам Габдельбарый Исаев — также уже немолодой религиозный деятель. Мустафин вернулся в Москву, где продолжил работу имам-хатыба Московской соборной мечети.