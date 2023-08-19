Самый большой за Уралом: в новосибирский храм привезли новый орган — его изготовили на Филиппинах

В Новосибирске впервые прозвучал новый орган, который привезли в католический храм на Максима Горького, 94 с Филиппин. Об этом 17 августа сообщили в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100» во Вконтакте.
Музыкальный инструмент был построен фирмой «Диего Сера Оrganbuilders» и его привезли в мае этого года. Сейчас продолжается процесс интонировки, который будет завершен к концу августа.
— Орган имеет два мануала, 24 регистра, 1500 труб, среди которых — не часто встречающиеся горизонтальные трубы — шамады. На фасаде органа можно увидеть чудесное украшение, — рассказали в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100».
На концерте 16 августа в храме присутствовали органные мастера директор фирмы «Диего Сера» Сэлвин Тагле и Джулиус Пухай.
Как рассказывал директора Культурного центра «Иниго» отца Янеза Севера SJ для «Сибирской католической газеты», процесс обновления органа шел шесть-семь лет.
— Начало всей этой истории положило наше письмо филиппинским изготовителям, в котором мы интересовались подробностями заказа и приобретения органа. С момента отправки того письма произошло уже много событий: пандемия, СВО, мир изменился… Также за это время скончался один наш большой благотворитель, — отметил отец Янез.
Такой орган, по словам директора «Иниго», самый большой за Уралом. Торжественная инаугурация и освящение назначены на октябрь.
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