«Обещал ему жертву, делай — иначе тебя покарает или детей». Репортаж из глухой марийской деревни, где поклоняются богу Керемету

Но не только мы не поняли этот язык. Оказывается, даже сами марийцы могут не понимать друг друга — всё из-за разных диалектов.



— В Воскресенском у нас живут горные марийцы, и наш язык к ним ближе, чем к луговым. Эти с нашими если встречаются, то не понимают друг друга, хотя расстояние между нами — всего 150 км . Я-то еще могу понять, и меня могут, а вот женщины в возрасте друг друга уже не поймут, так и переходят на русский в итоге, — делится наш герой.



Например, в северо-западном диалекте ветлужских мари есть согласная буква «Ц», а у соседей вместо нее «Ч». Русский язык у марийцев тоже звучит по-особенному: теряются согласные, например, кто-то говорит «елай» вместо «делай», ударение в русских словах марийцы иногда ставят на первый слог, а еще «окают» и излишне смягчают согласные.