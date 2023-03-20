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Когда будет Пасха? Почему праздник каждый год отмечают в разные дни

Праздник не закреплен за конкретной датой, и на это есть много причин

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Великий пост у верующих заканчивается праздником Пасхи

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Один из самых продолжительных православных постов — Великий — длится уже около месяца, примерно столько же осталось до его завершения. Заканчивается же пост праздником Пасхи, который каждый год отмечается в разные дни — в 2023-м это 16 апреля.

Почему же Пасха каждый год отмечается в разное время? Праздник не закреплен за определенной датой, поскольку не рассчитывается по обычному календарю. Общее правило для расчета даты праздника выглядит следующим образом: Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весенним считается первое полнолуние, которое наступило не раньше дня весеннего равноденствия. На этом принципе основаны александрийская и григорианская пасхалии (методики расчета даты Пасхи). В первой отсчет идет по юлианскому календарю (старый стиль), во второй — по григорианскому (новый стиль).

Православные христиане пользуются александрийской пасхалией: в этом случае дата Пасхи выпадает на один из дней в период с 22 марта по 25 апреля по старому стилю (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю). Католическая церковь использует григорианскую пасхалию, поэтому католическая Пасха проходит не в одно время с православной — это объясняется различиями в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными календарями. Более того, католическая Пасха иногда совпадает с еврейской или вовсе отмечается раньше, что недопустимо в православной пасхалии — последовательность событий в Библии требует, чтобы воскресение Христа праздновалось позже первого дня еврейской Пасхи.

Пасха, помимо всего прочего, знаменует окончание Великого поста для православных христиан

Пасха, помимо всего прочего, знаменует окончание Великого поста для православных христиан

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До праздника Пасхи остается еще чуть меньше месяца, и верующим всё еще нужно соблюдать Великий пост. Но нельзя сказать, что в это время нужно тотально ограничивать себя в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Мы рассказывали о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом (календарь выше).

ПасхаПравославный праздникВеликий постВерующие
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