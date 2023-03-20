Когда будет Пасха? Почему праздник каждый год отмечают в разные дни

Один из самых продолжительных православных постов — Великий — длится уже около месяца, примерно столько же осталось до его завершения. Заканчивается же пост праздником Пасхи, который каждый год отмечается в разные дни — в
Почему же Пасха каждый год отмечается в разное время? Праздник не закреплен за определенной датой, поскольку не рассчитывается по обычному календарю. Общее правило для расчета даты праздника выглядит следующим образом: Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весенним считается первое полнолуние, которое наступило не раньше дня весеннего равноденствия. На этом принципе основаны александрийская и григорианская пасхалии (методики расчета даты Пасхи). В первой отсчет идет по юлианскому календарю (старый стиль), во второй — по григорианскому (новый стиль).
Православные христиане пользуются александрийской пасхалией: в этом случае дата Пасхи выпадает на один из дней в период с 22 марта по 25 апреля по старому стилю (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю). Католическая церковь использует григорианскую пасхалию, поэтому католическая Пасха проходит не в одно время с православной — это объясняется различиями в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными календарями. Более того, католическая Пасха иногда совпадает с еврейской или вовсе отмечается раньше, что недопустимо в православной пасхалии — последовательность событий в Библии требует, чтобы воскресение Христа праздновалось позже первого дня еврейской Пасхи.
До праздника Пасхи остается еще чуть меньше месяца, и верующим всё еще нужно соблюдать Великий пост. Но нельзя сказать, что в это время нужно тотально ограничивать себя в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Мы рассказывали о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом (календарь выше).