Когда будет Пасха? Почему праздник каждый год отмечают в разные дни

До праздника Пасхи остается еще чуть меньше месяца, и верующим всё еще нужно соблюдать Великий пост. Но нельзя сказать, что в это время нужно тотально ограничивать себя в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Мы рассказывали о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом (календарь выше).