И дверь закрой: 4 признака, что вам пора развестись (и всем будет только лучше)

Когда лучше разойтись

Психолог Елена Богатова объясняет — если один из супругов уверен, что не любит, союз сохранять не имеет смысла. При этом у второго супруга чувства могут быть так же сильны, как и прежде, ему по-прежнему хочется быть в этих отношениях. В таком случае необходимо отпустить человека, несмотря на свою любовь и боль, но не переживать разрыв в одиночку, а попросить помощи у близких или совета специалиста.

Если у вас совсем разные взгляды на жизнь. Конечно, возникает вопрос, как вообще вам в голову пришло связать жизнь с этим человеком, но так бывает довольно часто. Химия и сильная влюбленность отводит на второй план важные жизненные приоритеты, кажется — слюбится, а потом и стерпится. Но когда розовая пелена спадает с глаз, терпеть оказывается невмоготу. Например, вы хотите делать карьеру, а муж настаивает, чтобы вы уходили в декрет несколько раз подряд и при этом занимались только детьми и бытом. Он всю жизнь мечтал именно о такой семье, а другой не хочет. Такие моменты крайне важно обсудить, пока лодка семейного счастья еще стоит на берегу.