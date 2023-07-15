И дверь закрой: 4 признака, что вам пора развестись (и всем будет только лучше)

Наверное, каждого человека, у которого стоит штамп в паспорте хоть сколько-нибудь продолжительное время, посещала мысль развестись. Короткая, мимолетная, неоформленная, иногда она залетает в одно ухо и вылетает в другое, иногда плотно сидит в голове годами (а то и десятилетиями). Не бывает идеальных союзов, но человек — инертное существо и часто хранит островок своей стабильности до последнего. Эксперт рассказала для наших коллег из журнала Psychologies, когда хранить уже нечего (и незачем), а редакция Городских порталов посмотрела, как поменялся сейчас институт брака.
Статистика
Как пишет MSK1.RU в 2022 году, только с января по сентябрь российские загсы зарегистрировали
Причем, судя по опросам ВЦИОМ, только 9% россиян убеждены, что брак нужно сохранять любой ценой. 39% опрошенных считают, что препятствий для разводов не существует совсем — никто и ничто: ни дети, ни совместное имущество не способны спасти семью.
Когда лучше разойтись
Психолог Елена Богатова объясняет — если один из супругов уверен, что не любит, союз сохранять не имеет смысла. При этом у второго супруга чувства могут быть так же сильны, как и прежде, ему по-прежнему хочется быть в этих отношениях. В таком случае необходимо отпустить человека, несмотря на свою любовь и боль, но не переживать разрыв в одиночку, а попросить помощи у близких или совета специалиста.
Если у вас совсем разные взгляды на жизнь. Конечно, возникает вопрос, как вообще вам в голову пришло связать жизнь с этим человеком, но так бывает довольно часто. Химия и сильная влюбленность отводит на второй план важные жизненные приоритеты, кажется — слюбится, а потом и стерпится. Но когда розовая пелена спадает с глаз, терпеть оказывается невмоготу. Например, вы хотите делать карьеру, а муж настаивает, чтобы вы уходили в декрет несколько раз подряд и при этом занимались только детьми и бытом. Он всю жизнь мечтал именно о такой семье, а другой не хочет. Такие моменты крайне важно обсудить, пока лодка семейного счастья еще стоит на берегу.
Если один из супругов постоянно пытается распоряжаться жизнью другого, заставляет его жить по своим правилам, проявляя качества агрессора и «утверждая» другого в роли жертвы, то нет смысла терпеть такой брак. Можно, конечно, обратиться к специалисту, но если спустя время ничего не изменится, то отношения стоит завершить.
Также причиной разорвать брак, как не банально, может стать измена. Елена Богатова уточняет, речь идет не о любой измене, а только о той, которую «пострадавший» партнер не смог отболеть. Если человек не может принять супруга и понимает, что никогда не простит его, то у таких отношений нет будущего. Они будут только напоминать о произошедшем и причинять боль.
Зачем нам брак?
«Нормально ли, когда семья приходит к разводу?» — именно такой вопрос мы задали семейному психологу Анне Бердниковой.
Анна Бердникова — рук. каф. психологии и педагогики МАОУ ОЦ «Горностай», консультант клиники «Инсайт» и сайта «Сибмама».
— Современную российскую семью можно назвать менее стабильной по сравнению, например, с семьей прошлого или позапрошлого века. Связано это, в первую очередь, с тем, что семья перестала быть необходимым условием для массового выживания. Сегодня человек, независимо от пола, вполне способен прожить один, обеспечивая себя решением тех задач, которыми раньше занималась семья, либо самостоятельно, либо через аутсорсинг, — объясняет эксперт.
По мнению Анны, создание, сохранение и развитие семейных отношений — это ежедневный физический и эмоциональный труд, усилия. Этого труда сейчас вполне можно избежать, поэтому растет возраст вступления в брак и падает продолжительность брака. Растет также инфантилизация социума: жить здесь и сейчас, слушать свои желания, быть достойным всего и сразу — прекрасные призывы, но они показывают жизнь с детской позиции как величайшее благо.
— Когда пара создает семью, то, чтобы семья дольше сохранялась и развивалась, кто-то, как минимум один, должен занять взрослую позицию, быть в контакте с реальностью, а не только со своими желаниями. Кроме того, семья — структура, в которой встречаются не просто два человека, каждый со своими тараканами. В молодой семье встречаются две семейные системы молодоженов, — рассказывает психолог.
Эксперт объясняет: у каждого из партнеров своя картинка счастливой семейной жизни в голове, свои семейные правила, которые, само собой, должны быть воплощены.
— В конфетно-букетный период времени никому не приходит в голову разговаривать о том, по каким правилам мы будем жить — привет убеждению о том, что «если любовь настоящая, то влюбленные понимают друг друга без слов». А вопросов, которые не мешало бы обсудить на берегу, — огромное количество: как распределяются домашние обязанности, как формируется семейный бюджет, как будет организован наш досуг, кто его будет оплачивать, что такое семейные сбережения, как они будут формироваться и на что тратиться, как часто наши родители будут нас навещать… Это лишь малая часть вещей, которые, не будучи оговорены, снова и снова станут порождать семейные конфликты, — заключает Анна.
Какой лучший возраст для брака?
Нынешняя молодежь не спешит сочетаться узами брака. И теперь уже точно вам никто не скажет «это нормально вообще?», что 25-летние девушки и не думают выходить замуж, а 30-летние представители сильного пола считают, что вообще не созрели для столь серьезного шага.
В России: средний возраст вступления в брак — 23–25 лет; количество разводов — 60–65%. В Европе: средний возраст вступления в брак — 28 лет — 32 года; количество разводов — 34%.
Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28–30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32–34 годам.
— Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.
Психолог рекомендует получить опыт отношений, прежде чем создавать семью и рожать детей.
— Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они «сливаются», оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги. Тогда точно ваш брак можно будет считать состоявшимся и не придется разводиться почти сразу после женитьбы.
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