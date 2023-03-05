Сколько вам лет? Назван возраст, когда заводить семью еще не поздно

Нынешняя молодежь не спешит сочетаться узами брака. И теперь уже точно вам никто не скажет «это нормально вообще?», что
Есть ли «правильный» возраст для вступления в брак? Психолог считает, что есть — и он отличается для мужчин и женщин.
С чем это связано и нужно ли выходить замуж рано, если двое любят друг друга? Об этом — в материале «Доктора Питера».
Нынешняя молодежь отличается от своих родителей
— В последнее десятилетие заметна явная тенденция к увеличению возраста психологического взросления — нынешние
Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям.
Цифры
В России:
- средний возраст вступления в брак — 23–25 лет;
- количество разводов — 60–65%.
В Европе:
- средний возраст вступления в брак — 28 лет — 32 года;
- количество разводов — 34%.
Психологическая зрелость
Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в
— Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.
Психолог рекомендует получить опыт отношений, прежде чем создавать семью и рожать детей.
— Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они «сливаются», оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги. Тогда точно ваш брак можно будет считать состоявшимся и не придется разводиться почти сразу после женитьбы.
Кстати, как пишет MSK1.RU в 2022 году, только с января по сентябрь российские загсы зарегистрировали
Причем, судя по опросам ВЦИОМ, только 9% россиян убеждены, что брак нужно сохранять любой ценой. 39% опрошенных считают, что препятствий для разводов не существует совсем — никто и ничто: ни дети, ни совместное имущество не способны спасти семью.
Что происходит с институтом семьи в России и как его можно спасти — MSK1.RU узнал у профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова. По его наблюдениям, люди стали считать развод из-за субъективных причин, таких как нелюбовь или симпатия к другому человеку, обычным делом, которое общество осуждать не должно, даже если у разведенной пары есть дети. Поменялась мораль, к браку стали относиться проще, и потому увеличилось количество разводов.
Почему разводы стали нормой
— Развод стал широко распространенным явлением. Он считается совершенно нормальным поступком даже в тех случаях, когда один из супругов решает расстаться с другим не из-за дурного поведения последнего, а просто потому, что у того, кто хочет развестись, «любовь прошла», ее никогда и не было или возникло новое чувство к кому-то на стороне.
Кафедра социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, недавно провела исследование. Мы опросили около 2500 человек, и один из вопросов был такой: «По вашему мнению, имеет ли муж моральное право на развод с нелюбимой женой, если у них есть дети?» Почти 70% опрошенных считали, что такое право у мужа есть. Был вопрос и о том, имеет ли жена право на развод с нелюбимым мужем, если у них есть дети. В этом случае даже немного более 70% ответили «да».
Это показывает, что сейчас почти любая семья с детьми может распасться не по вине того супруга, от которого уходит или которого выгоняет из дома другой супруг, а просто потому, что изменились чувства у того, кто является инициатором развода. Разлюбил жену, разлюбила мужа, полюбил кого-то третьего. Помимо фактора «любовь прошла», имеет очень большое значение и другой фактор — любви не было с самого начала.
Я называю такие причины развода субъективными. Объективные причины — это когда за покинутым супругом есть какая-то вина: супружеская неверность, пьянство, побои, постоянное устройство скандалов по поводу и без повода, психологическое давление на другого супруга. Из-за этого распадается на самом деле больше семей, чем по причинам субъективным, но объективные причины не являются неустранимыми, если не считать те из них, которые связаны с болезнями, то есть, например, бесплодие, импотенция или психические заболевания.
Объективные причины, связанные с неправильным поведением, устранимы. Для этого надо просто изменить свое поведение. Ну вот например в советское время очень много семей распадалась из-за пьянства, в основном из-за пьянства мужа. Но если муж понимает, что жена может от него уйти из-за того, что он очень много пьет, и если он не хочет, чтобы она от него уходила, он перестанет пить так много. И, кстати, в последние лет
Конечно, есть и семьи, в которых супруги очень сильно привязаны к друг другу и не допускают даже мысли о разводе. Но, к сожалению, у большинства семей есть вероятность развода именно по субъективной причине. Люди это понимают.
— В каких странах ситуация по бракам и разводам похожа на нашу?
— В странах Западной Европы количество браков на 1000 населения гораздо меньше, чем у нас, раза в полтора. На европейском континенте Россия едва ли не лидирует по числу браков на 1000 человек. В Западной Европе даже к 50 годам только половина мужчин и женщин хотя бы один раз за жизнь вступает в законный брак. Это не означает, что все остальные живут в одиночестве. По большей части они тоже живут парами, но без регистрации брака. У нас около 22% детей в последнее время рождается вне брака, причем более половины из них регистрируются в загсе по совместному заявлению отца и матери, то есть отец сразу признает отцовство, и, по-видимому, в основном это такие пары, которые вместе живут, а брак не регистрируют.
А в Евросоюзе в целом более 40% детей — во многих входящих в него государствах более 50%, а в некоторых из них даже более 60% — формально числятся рожденными вне брака. В подавляющем большинстве случаев они живут вместе с отцом и матерью, это не дети настоящих одиноких матерей, но отец и мать не приходятся друг другу законными супругами.
Во многих европейских странах, а также в некоторых штатах США действуют законы, которые позволяют паре вместо того, чтобы сочетаться браком, заключить договор о гражданском партнерстве — во Франции, например, это называется договором о гражданской солидарности. Они официально признаны живущими вместе, могут владеть общим имуществом, наследовать друг другу, но не считаются мужем и женой. Такая форма отношений популярна, потому что этот самый договор очень легко разорвать. В ряде западных стран до сих пор действуют, с некоторыми поправками, законы о разводе, принятые сто и более лет тому назад. И расторгнуть брак там намного сложнее, чем у нас.