На берегу Оби продают роскошный дом с 14-метровым бассейном и каминным залом — фото из дорогого коттеджа

В поселке Юный Ленинец Новосибирского района выставили на продажу 420-метровый особняк с участком. За двухэтажный дом с облагороженной территорией просят 29 миллионов рублей, причем использовать его, как пишет продавец можно «для жизни или под арендный бизнес». Объявление появилось на сайте N1.ru 30 марта.
— Все, о чем мечталось и планировалось, тут уже есть, осталось только занести личные вещи. Общая площадь дома: 424,2 квадратных метра, общая площадь участка: 15,6 сотки. Территория дома облагорожена посадками деревьев, многолетних кустарников и цветов. Ходит рейсовый автобус, легко вызываются такси, — говорится в объявлении.
Недавно мы показывали интерьер необычного дома с инопланетным потолком и дикими мотивами — его продают за 29 миллионов.