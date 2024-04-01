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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске На берегу Оби продают роскошный дом с 14-метровым бассейном и каминным залом — фото из дорогого коттеджа

На берегу Оби продают роскошный дом с 14-метровым бассейном и каминным залом — фото из дорогого коттеджа

Недвижимость предлагают использовать не только «для жизни», но и в качестве арендного бизнеса

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Особенность дома — огромный бассейн с зимним садом

В поселке Юный Ленинец Новосибирского района выставили на продажу 420-метровый особняк с участком. За двухэтажный дом с облагороженной территорией просят 29 миллионов рублей, причем использовать его, как пишет продавец можно «для жизни или под арендный бизнес». Объявление появилось на сайте N1.ru 30 марта.

— Все, о чем мечталось и планировалось, тут уже есть, осталось только занести личные вещи. Общая площадь дома: 424,2 квадратных метра, общая площадь участка: 15,6 сотки. Территория дома облагорожена посадками деревьев, многолетних кустарников и цветов. Ходит рейсовый автобус, легко вызываются такси, — говорится в объявлении.

Дом расположен на первой линии Оби
Обстановка внутри
Гостиная совмещена с кухней
В коттедже предусмотрен каминный зал
Одна из спален дома, всего их три
Бассейн необычной формы
Ночью включается подсветка
Комната отдыха

Недавно мы показывали интерьер необычного дома с инопланетным потолком и дикими мотивами — его продают за 29 миллионов.

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