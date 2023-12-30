Показываем квартиры за 2,6 миллиарда рублей и другие самые богатые и просторные хоромы в России

А это классическая готовая квартира площадью 584 квадрата ценой 1,4 миллиарда рублей. Находится в столице в Молочном переулке, занимает 2 этажа, имеет свою террасу в 80 квадратов, бессчетное количество спален и подсобных помещений. Только главная гостиная занимает 152 квадратных метра, сам объект находится на 5-м и 6-м (последнем) этажах жилого дома.

Как говорят специалисты, мало заплатить за такой объект, его надо еще и обслуживать. А это — цена какой-нибудь маленькой квартирки.

— Любую квартиру нужно содержать, и понятно, чем квартира больше, чем статусней жилой комплекс, тем выше стоимость содержания — растет и растет. Но когда ты имеешь возможность покупать и отделывать такие квартиры, то в целом стоимость содержания не такая затратная. Хотя понятно, что простого человека она шокирует. Это еще и уборка, клининг, возможно, человек в штате, который постоянно этим занимается, или целая компания, — говорит Александр Назаров, глава компании Nazarov & Partners.