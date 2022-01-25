Кто покупает жилье в Новосибирске за 100 млн? Ведь можно было на Кипре или в Испании — отвечает посетитель таких домов

В Новосибирске, как и в других крупных городах, есть своя элита. И есть дома, в которых эта так называемая элита предпочитает жить: рядом с себе подобными. Каждый такой новый проект в Сибири, как и новости о продаже уже обжитых квартир и домов стоимостью в десятки миллионов рублей, вызывает у тех, кто себя к элите причислить не может, один вопрос: зачем? Среднестатистический горожанин убежден, что такой суммой можно было бы распорядиться куда разумнее. Например, потратить в другой, желательно теплой, стране. Владелец компании Nazarov&Partners, эксперт по зарубежной недвижимости Александр Назаров развернуто ответил на этот вопрос.
Самый популярный комментарий к каким-либо выставленным в соцсетях дорогим квартирам и домам или размещенным и разобранным в публикациях СМИ примерно такого характера: «С какого перепугу за такие деньги в Новосибирске покупать недвижимость, когда можно купить где-нибудь на Кипре, в Испании или еще где-либо?»
Упорство комментаторов удивляет: это происходит из года в год. Видимо, это вечная история. Жизнь циклична. Ну и когда люди сами не имеют «таких денег», им незнакомо поведение человека, у которого абсолютно все финансовые и житейские вопросы решены и все базовые мечты исполнены.
Ответ же на такие комментарии очевиден. Люди, которые могут себе позволить тратить «такие деньги», хотят жить в соответствии со своим статусом, своими возможностями, так, как они привыкли, так, как они хотят. И — логично — там, где они хотят.
И если они постоянно живут в Новосибирске, в Урюпинске, в Екатеринбурге или еще где-то, то и в своем городе у них должно быть жилище, которое соответствует их уровню. И чаще всего это не только дом или квартира, это и то, и другое. Да и у детей, если они живут отдельно от родителей, тоже жилищный вопрос устроен без потери качества жизни. Да и за границей у этой категории людей уже есть недвижимость, если стоит такая задача для них. И часто не в одной стране. И часто не только для проживания: они также инвестируют в коммерческие и девелоперские проекты и ведут там бизнес.
Люди могут перемещаться по миру, жить на две-три страны, и в каждом месте они хотят жить в соответствии со своими доходами, привычным укладом жизни, требованиям к качеству недвижимости, окружению и сервису. Даже если один из пунктов назначения — Новосибирск, Кемерово или какой-нибудь населенный пункт в 100 километрах от крупного города. Значит, с этим местом их что-то связывает (бизнес, дети, родители, прочее) и нет задачи отсюда уезжать.
И логично, что они хотят жить в нормальной, по своим меркам, квартире или/и доме и радоваться жизни. Если они могут себе позволить потратить 20, 30, 50, 100 миллионов на недвижимость, условно, «своей мечты» в глубине России — значит, они это сделают!
У них уже всё есть. Если у них все бизнесы работают, если у них есть достаточно денег для того, чтобы всё это двигалось, развивалось, все шубы, украшения, машины куплены, все/всё везде устроены/устроено, все базовые потребности удовлетворены, что еще дальше?
Дальше, естественно, улучшаются условия жизни. Недвижимость, к сожалению, очень быстро стареет. Любой бизнес-центр, любой жилой многоквартирный дом, который сегодня позиционируется как суперсовременный, через десять лет сильно устаревает. Даже если он поддерживался и велись какие-то ремонты.
Более того, сегодня сокращается и срок владения квартирами: люди чаще стали покупать, менять жилье на более новый, более технологичный, более концептуальный проект. И это касается не только состоятельных людей, но и обычные граждане постоянно стремятся улучшить качество жизни — это заложено в крови у каждого из нас. Мне кажется, это так.
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