Кто покупает жилье в Новосибирске за 100 млн? Ведь можно было на Кипре или в Испании — отвечает посетитель таких домов

Самый популярный комментарий к каким-либо выставленным в соцсетях дорогим квартирам и домам или размещенным и разобранным в публикациях СМИ примерно такого характера: «С какого перепугу за такие деньги в Новосибирске покупать недвижимость, когда можно купить где-нибудь на Кипре, в Испании или еще где-либо?»



Упорство комментаторов удивляет: это происходит из года в год. Видимо, это вечная история. Жизнь циклична. Ну и когда люди сами не имеют «таких денег», им незнакомо поведение человека, у которого абсолютно все финансовые и житейские вопросы решены и все базовые мечты исполнены.



Ответ же на такие комментарии очевиден. Люди, которые могут себе позволить тратить «такие деньги», хотят жить в соответствии со своим статусом, своими возможностями, так, как они привыкли, так, как они хотят. И — логично — там, где они хотят.

И если они постоянно живут в Новосибирске, в Урюпинске, в Екатеринбурге или еще где-то, то и в своем городе у них должно быть жилище, которое соответствует их уровню. И чаще всего это не только дом или квартира, это и то, и другое. Да и у детей, если они живут отдельно от родителей, тоже жилищный вопрос устроен без потери качества жизни. Да и за границей у этой категории людей уже есть недвижимость, если стоит такая задача для них. И часто не в одной стране. И часто не только для проживания: они также инвестируют в коммерческие и девелоперские проекты и ведут там бизнес.

