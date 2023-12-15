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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

С тронным залом. В Новосибирске за 35 миллионов продают коттедж с флюгером на крыше — смотрим на пруд и колонны

Особняк расположился между микрорайонами «Родники» и «Стрижи»

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Дом занимает 571 квадрат и продается с участком площадью 12 соток (8 соток в аренде)

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 600-метровый коттедж с прудом на участке в 12 соток. В придачу к дому идут баня и гараж на три машины. Цена вопроса — 35 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 13 декабря.

— Интерьер выполнен в классическом стиле, строгий и элегантный. Светлые тона, правильные пропорции, потолочные витражи, — говорится в описании к дому.

Постройка с флюгером на входе на участок

Постройка с флюгером на входе на участок

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Прудик возле дома, тут же имеется баня

Прудик возле дома, тут же имеется баня

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Внутри особняка много колонн и причудливых деревянных деталей (например, двери с резными элементами)

Внутри особняка много колонн и причудливых деревянных деталей (например, двери с резными элементами)

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В гостиной разные окна и камин из камня

В гостиной разные окна и камин из камня

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Что-то вроде оранжереи или зимнего сада с зоной для отдыха

Что-то вроде оранжереи или зимнего сада с зоной для отдыха

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Практически тронный зал с витражами

Практически тронный зал с витражами

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Обстановка в бане

Обстановка в бане

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Недавно мы показывали огромный дом с водопадом на участке — его продают за 60 миллионов рублей в Кудряшовском бору.

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