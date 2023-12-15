С тронным залом. В Новосибирске за 35 миллионов продают коттедж с флюгером на крыше — смотрим на пруд и колонны

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 600-метровый коттедж с прудом на участке в 12 соток. В придачу к дому идут баня и гараж на три машины. Цена вопроса — 35 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 13 декабря.
— Интерьер выполнен в классическом стиле, строгий и элегантный. Светлые тона, правильные пропорции, потолочные витражи, — говорится в описании к дому.
Недавно мы показывали огромный дом с водопадом на участке — его продают за 60 миллионов рублей в Кудряшовском бору.