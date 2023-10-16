Там — KFC, ломбард, мясной ларек. На Выборной продают торговый центр из 2010-х: сколько за него хотят

На сайте объявлений выставили на продажу торговый центр, расположенный на улице Выборная, 122/3 в Новосибирске. Его стоимость — 205 миллионов рублей.
Площадь одноэтажного ТЦ — более 1,2 тысячи кв. м. В нем находятся супермаркет «Пятерочка», кафе «KFC Авто», доставка «Суши Make», «Магазин свежего мяса» аптека, ломбард и так далее. Есть парковка.
Все торговые площади в ТЦ заполнены. «Он полностью насыщен арендаторами», — рассказали НГС в брокерской компании Brokerage Consult, которая выставила объявление. Причину продажи здания там объяснили следующим образом:
— Торговые центры всегда продаются, особенно в конце года. Это абсолютно нормальная практика.Люди смотрят, для себя выбирают.
Потенциальные покупатели нередко проявляют интерес к продаже подобных объектов, добавили брокеры.
По данным «Контур.Фокус», торговый центр построили в 2010 году. С 2011 по 2020-й его собственником числилось ООО «Компания Холидей». На момент выхода публикации его владельцами являются несколько физических лиц и ООО «Вертикаль».
В «Вертикали» отказались давать комментарии НГС в случае, если их не дадут другие собственники. Представительница Brokerage Consult сообщила, что передала наши контакты остальным владельцам ТЦ. Мы ожидаем от них обратной связи.
Это не единственный ТЦ, выставленный на продажу в Новосибирске. В сентябре НГС писал о том, что на Вокзальной магистрали продают торговый центр из 90-х — его реконструировали и остеклили год назад.