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На Вокзальной магистрали продают торговый центр из 90-х — его реконструировали и остеклили год назад

Отремонтированный ТЦ представляет собой готовый арендный бизнес

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Здание «Сибирского торгового дома», расположенного на Вокзальной магистрали в Новосибирске, выставили на продажу за 605 миллионов рублей

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В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу здание «Сибирского торгового дома» (СТД) на Вокзальной магистрали, 4а. Он стоит 605 миллионов рублей.

В объявлении сказано, что площади в торговом центре арендуют крупные федеральные компании и сетевые общепиты. Среди них «Суши Точка», «Пятерочка», «Вкус и польза», «Трдельник», Doner Home и так далее. Общая площадь ТЦ — более 2 тысяч кв. м.

В феврале 2022 года НГС писал о том, что здание СТД было реконструировано.

— Здание — после капитального ремонта. Все коммуникации в нем новые. Есть своя парковка на 25 машиномест, — отмечается в объявлении.

Фасад здания с витражным остеклением

Фасад здания с витражным остеклением

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Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», здание торгового центра было построено в 1994 году. Оно оформлено в стоимость компании СТД, которая входит в ГК «Райдекс». Директор компании Альмира Нурашева объяснила, почему объект выставили на продажу:

— Это наша профессиональная деятельность на протяжении многих лет. Мы строим новые объекты с нуля и проводим редевелопмент морально устаревших (объектов). Далее можем рассмотреть их продажу как готового арендного бизнеса. На самом деле реализованных проданных объектов в Новосибирске много. Есть и в Москве, где мы тоже ведем свою деятельность, - сообщила Нурашева.

На прошлой неделе НГС писал о том, что в Новосибирске продают крупный агрохолдинг за 850 миллионов рублей. Мы выяснили, из чего он состоит.

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