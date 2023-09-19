На Вокзальной магистрали продают торговый центр из 90-х — его реконструировали и остеклили год назад

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу здание «Сибирского торгового дома» (СТД) на Вокзальной магистрали, 4а. Он стоит 605 миллионов рублей.
В объявлении сказано, что площади в торговом центре арендуют крупные федеральные компании и сетевые общепиты. Среди них «Суши Точка», «Пятерочка», «Вкус и польза», «Трдельник», Doner Home и так далее. Общая площадь ТЦ — более 2 тысяч кв. м.
В феврале 2022 года НГС писал о том, что здание СТД было реконструировано.
— Здание — после капитального ремонта. Все коммуникации в нем новые. Есть своя парковка на 25 машиномест, — отмечается в объявлении.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», здание торгового центра было построено в 1994 году. Оно оформлено в стоимость компании СТД, которая входит в ГК «Райдекс». Директор компании Альмира Нурашева объяснила, почему объект выставили на продажу:
— Это наша профессиональная деятельность на протяжении многих лет. Мы строим новые объекты с нуля и проводим редевелопмент морально устаревших (объектов). Далее можем рассмотреть их продажу как готового арендного бизнеса. На самом деле реализованных проданных объектов в Новосибирске много. Есть и в Москве, где мы тоже ведем свою деятельность, - сообщила Нурашева.
На прошлой неделе НГС писал о том, что в Новосибирске продают крупный агрохолдинг за 850 миллионов рублей. Мы выяснили, из чего он состоит.