На Вокзальной магистрали реконструировали торговый центр из 90-х — там будет галерея общепита и магазинов

В Новосибирске реконструировали здание «Сибирского торгового дома» (СТД) на Вокзальной магистрали, 4а — строительные работы завершены, сейчас в здании ведут наружную и внутреннюю отделки.
Согласно выписке из ЕГРН, здание магазина построили в 1994 году, с 2002 года оно оформлено в собственность компании СТД. Наибольшая доля в компании с октября 2021 года принадлежит Николаю Манцурову — сыну совладельца группы «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.
Как рассказала директор компании Альмира Нурашева, проект должен быть завершен весной, вместе со зданием владельцы планируют отремонтировать и пешеходную зону перед ним.
Общая площадь одноэтажного здания с подвалом — более 2,6 тысячи к
— Концепция еще не определена, якорный арендатор тоже еще не определен. Но предварительно там планируется галерея общепита и магазинов, — рассказала Альмира Нурашева.
Компания СТД связана с компанией «Райдекс» несколькими совладельцами, включая Николая Манцурова. Ранее компания реконструировала два торговых центра в Заельцовском и Калининском районе, и они уже начали работать. Еще один профиль компании — бурение и свайные работы, она, в частности, участвовала в строительстве новосибирского аквапарка.
С семьей Манцуровых также связан большой участок сквера перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», который мэрия выменяла на другие участки в городе.