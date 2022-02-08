На Вокзальной магистрали реконструировали торговый центр из 90-х — там будет галерея общепита и магазинов

В Новосибирске реконструировали здание «Сибирского торгового дома» (СТД) на Вокзальной магистрали, 4а — строительные работы завершены, сейчас в здании ведут наружную и внутреннюю отделки.



Согласно выписке из ЕГРН, здание магазина построили в 1994 году, с 2002 года оно оформлено в собственность компании СТД. Наибольшая доля в компании с октября 2021 года принадлежит Николаю Манцурову — сыну совладельца группы «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.