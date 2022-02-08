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На Вокзальной магистрали реконструировали торговый центр из 90-х — там будет галерея общепита и магазинов

Все работы в новой торговой галерее должны закончить к весне

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Здание СТД построили в 1994 году, с 2002 года оно принадлежит одноименной компании

Здание СТД построили в 1994 году, с 2002 года оно принадлежит одноименной компании

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В Новосибирске реконструировали здание «Сибирского торгового дома» (СТД) на Вокзальной магистрали, 4а — строительные работы завершены, сейчас в здании ведут наружную и внутреннюю отделки.

Согласно выписке из ЕГРН, здание магазина построили в 1994 году, с 2002 года оно оформлено в собственность компании СТД. Наибольшая доля в компании с октября 2021 года принадлежит Николаю Манцурову — сыну совладельца группы «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.

Между витражными окнами должны еще смонтировать керамические фасадные плиты. Полностью работы завершатся весной

Между витражными окнами должны еще смонтировать керамические фасадные плиты. Полностью работы завершатся весной

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Как рассказала директор компании Альмира Нурашева, проект должен быть завершен весной, вместе со зданием владельцы планируют отремонтировать и пешеходную зону перед ним.

Общая площадь одноэтажного здания с подвалом — более 2,6 тысячи кв. м. На первом этаже будет семь помещений разной площади с отдельными входами и витражным остеклением.

— Концепция еще не определена, якорный арендатор тоже еще не определен. Но предварительно там планируется галерея общепита и магазинов, — рассказала Альмира Нурашева.

Вместе с обновлением фасада компания также планирует благоустроить пешеходную зону

Вместе с обновлением фасада компания также планирует благоустроить пешеходную зону

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Компания СТД связана с компанией «Райдекс» несколькими совладельцами, включая Николая Манцурова. Ранее компания реконструировала два торговых центра в Заельцовском и Калининском районе, и они уже начали работать. Еще один профиль компании — бурение и свайные работы, она, в частности, участвовала в строительстве новосибирского аквапарка.

С семьей Манцуровых также связан большой участок сквера перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», который мэрия выменяла на другие участки в городе.

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Александр МанцуровВокзальная магистральСТДторговые центры
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