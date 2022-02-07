Вместо «Мегаса» и автосалона: два новых ТЦ открылись в Новосибирске — гуляем по «Супер Ленте»

Сразу два примечательных торговых центра начали работать в Новосибирске в январе. Первых покупателей пустил «Атриум» (это новое имя «Мегаса» на Ипподромской) и «Квадрат» на Кропоткина. Обозреватель НГС Стас Соколов посетил эти объекты и вспомнил их историю.
«Атриум»
Здание на Ипподромской было построено еще в 2002 году для первого супермаркета «Мегас» и вплоть до ликвидации этой сети в прошлом году не имело отдельного названия. По сути, это был большой супермаркет с производственными помещениями, к которому добавили какое-то количество помещений для сопутствующей торговли и сервиса.
После того как владелец холдинга «Сибирский гигант», которому принадлежала сеть «Мегас», решил свернуть торговую деятельность, большую часть помещений заняли магазины томской группы компаний «Лама». Но для некоторых площадок была уготована иная судьба. В частности, здание «Мегаса» на Ипподромской передали группе «Райдекс», которая решила сделать здесь ремонт, а заодно провести ребрендинг (раз уж никакого «Мегаса» больше нет). Сам Райдекс изначально был проектом близким к владельцам «Мегаса», и сегодня самая большая доля в этой компании принадлежит сыну Александра Манцурова — Николаю.
Начало ремонта было отмечено скандалом — ночью кто-то спилил всю зелень, которая успела нарасти здесь вдоль улицы. Найти крайнего тогда не удалось, мэрия лишь признала факт уничтожения насаждений. А в самом «Райдексе» посетовали, что, дескать, мало ли кому могло это потребоваться.
Издалека «Атриум» выглядит законченным, хотя о том, что ТЦ начал работать в сильно урезанном виде говорит отсутствие вывесок магазинов. На фасаде висит только логотип «Супер Ленты» (так теперь называются магазины среднего формата этой сети), а снаружи ведутся еще какие-то внешние работы.
Тем не менее, видно, что у здания поменяли обшивку, оно стало выглядеть современней, а на первом этаже добавился какой-то странного вида выступ, который должен, судя по всему, увеличить арендные площади в самой востребованной части здания. Там, впрочем, пока идет ремонт, и указатели направляют желающих сделать покупки во вход
«Супер Лента» занимает помещение, которое как минимум вдвое меньше работавшего здесь раньше «Мегаса», но это достаточно крупный, светлый магазин с просторной зоной овощей и фруктов и пекарней. В зале, впрочем, практически нет покупателей, что делает похожим этот супермаркет на какой-то учебный объект для тренировок начинающих кассиров и продавцов.
Полностью «Атриум» должен заработать не раньше марта-апреля, но это в любом случае будет зависеть от активности арендаторов. Перекресток Ипподромской и Кропоткина за последние десять лет буквально оброс торговыми центрами. На другой стороне Кропоткина высится трехэтажный «Плехановский» с «Марией Ра», а ближе к Ипподромской еще один торговый объект без названия с точкой сети «Ярче!». Через дорогу работает довольно крупный «Континент» со SPAR и сразу несколькими спортивными магазинами распродаж. Под торговлю отдан первый этаж и у бизнес-центра «Мегаполис».
Одним словом, конкурентная ситуация на этом пяточке изменилась с момента открытия «Мегаса» кардинально. Не говоря уже о том, что саму «Ленту» вряд ли можно считать мощным генератором трафика. Даже с приставкой «Супер» — таких магазинов в городе еще 20 штук, и количество их наверняка будет расти.
«Квадрат»
Здание занятое торговым центром изначально строилось для автосалона — еще в середине
По понятным причинам, здание подверглось более существенной перестройке. Продуктовым арендатором «Квадрата» стала всё та же «Лента», только уже со своим форматом «Мини» (магазины размером с «Пятерочку» или «Марию Ра»). Кроме универсама здесь уже работает несколько арендаторов.
Точку в необычном для себя формате (торгует только на вынос) открыла сеть пекарен Schmidt. Недостаток готовой еды в «Мини Ленте» пытается компенсировать заведение «Буфет Буфет». Напротив «Ленты» развернулась большая бакалея с заприлавочной торговлей. А на входе отлавливает клиентов микро-пиццерия.
В ТЦ еще полно незанятых помещений — по крайней мере, там не ведется пока никаких работ. На самом видном месте, со стороны улицы, возводится какой-то общепит, хотя и здесь работа явно не кипит. Широкая лестница ведет на второй этаж, но там пока темно.
Несмотря на скромные размеры, «Квадрат» оказывается самым значительным по размеру и уж точно самым современным ТЦ в радиусе как минимум полукилометра. Территория здесь застроена советскими еще девятиэтажками, так что недостатка в покупателях для объекта такого масштаба быть не должно.
Будущее крупных торговых объектов, которые их владельцы никак не могут достроить, пока туманно. Но вот более компактные ТЦ продолжают строиться. К началу будущего года на площади Маркса появился еще один пятиэтажный торговый комплекс с прямым входом в метро.