Вместо «Мегаса» и автосалона: два новых ТЦ открылись в Новосибирске — гуляем по «Супер Ленте»

Сразу два примечательных торговых центра начали работать в Новосибирске в январе. Первых покупателей пустил «Атриум» (это новое имя «Мегаса» на Ипподромской) и «Квадрат» на Кропоткина. Обозреватель НГС Стас Соколов посетил эти объекты и вспомнил их историю.



«Атриум»

Здание на Ипподромской было построено еще в 2002 году для первого супермаркета «Мегас» и вплоть до ликвидации этой сети в прошлом году не имело отдельного названия. По сути, это был большой супермаркет с производственными помещениями, к которому добавили какое-то количество помещений для сопутствующей торговли и сервиса.