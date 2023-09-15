«Жизнь в хозяйстве — кипит»: за новосибирский агрохолдинг просят 850 миллионов — из чего он состоит

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу крупный агрохолдинг за 850 миллионов рублей.
Объявление опубликовало агентство недвижимости «Новактив», название комплекса не уточняется. Выставленный на продажу агрохолдинг специализируется на мясной, молочной продукции и растениеводстве. Он включает в себя несколько участков, расположенных в четырех районах Новосибирской области — Кочневском, Баганском, Венгеровском и Купинском.
В объявлении говорится, что их общая площадь превышает 32 тысячи гектаров. Кроме того, у холдинга есть недвижимость: телятники, откормочники, склады и так далее. В свою очередь, их общая площадь — более 100 тысяч кв. м.
По словам продавцов, объект оснащен различной сельскохозяйственной техникой марок John Deere, «Полесье», УАЗ, КАМАЗ, New Holland и так далее.
— В агрохолдинге сработавшийся коллектив. Более 150 человек, — также сказано в объявлении. Жизнь в хозяйстве кипит, — сказано в объявлении.
Исполнительный директор агентства недвижимости «Новактив» Алексей Музыка не стал называть название агрохолдинга, но сказал, что он состоит из различных ООО, ИП, ЗАО и ПАО. Продать холдинг было решено, так как его главный собственник «уходит в другую сферу».
— Объект полностью функционирующий, — подчеркнул Музыка.
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