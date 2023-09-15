«Жизнь в хозяйстве — кипит»: за новосибирский агрохолдинг просят 850 миллионов — из чего он состоит

— Объект полностью функционирующий, — подчеркнул Музыка.

Недавно НГС рассказал о продаже другого дорого объекта: в Новосибирске продают роскошный коттедж с живописью на стенах как в Версальском дворце. Здесь можно посмотреть фото дома за 43 миллиона.