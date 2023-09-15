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«Жизнь в хозяйстве — кипит»: за новосибирский агрохолдинг просят 850 миллионов — из чего он состоит

Общая площадь земельных участков агрохолдинга — больше 32 тысяч гектаров

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В Новосибирске за 850 миллионов рублей продают крупный агрохолдинг, но его название не уточняют

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На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу крупный агрохолдинг за 850 миллионов рублей.

Объявление опубликовало агентство недвижимости «Новактив», название комплекса не уточняется. Выставленный на продажу агрохолдинг специализируется на мясной, молочной продукции и растениеводстве. Он включает в себя несколько участков, расположенных в четырех районах Новосибирской области — Кочневском, Баганском, Венгеровском и Купинском.

Комплекс оснащен сельскохозяйственной техникой, и в нем живут более 2 тысяч голов крупного рогатого скота.

Комплекс оснащен сельскохозяйственной техникой, и в нем живут более 2 тысяч голов крупного рогатого скота.

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В объявлении говорится, что их общая площадь превышает 32 тысячи гектаров. Кроме того, у холдинга есть недвижимость: телятники, откормочники, склады и так далее. В свою очередь, их общая площадь — более 100 тысяч кв. м.

Общая площадь недвижимости, которая относится к агрохолдингу, — более 100 тысяч кв. м

Общая площадь недвижимости, которая относится к агрохолдингу, — более 100 тысяч кв. м

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По словам продавцов, объект оснащен различной сельскохозяйственной техникой марок John Deere, «Полесье», УАЗ, КАМАЗ, New Holland и так далее.

Агрохолдинг укомплектован сельскохозяйственной техникой, утверждается в объявлении

Агрохолдинг укомплектован сельскохозяйственной техникой, утверждается в объявлении

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— В агрохолдинге сработавшийся коллектив. Более 150 человек, — также сказано в объявлении. Жизнь в хозяйстве кипит, — сказано в объявлении.

Исполнительный директор агентства недвижимости «Новактив» Алексей Музыка не стал называть название агрохолдинга, но сказал, что он состоит из различных ООО, ИП, ЗАО и ПАО. Продать холдинг было решено, так как его главный собственник «уходит в другую сферу».

— Объект полностью функционирующий, — подчеркнул Музыка.

Недавно НГС рассказал о продаже другого дорого объекта: в Новосибирске продают роскошный коттедж с живописью на стенах как в Версальском дворце. Здесь можно посмотреть фото дома за 43 миллиона.

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