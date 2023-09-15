В Новосибирске продают роскошный коттедж с живописью на стенах как в Версальском дворце — фото дома за 43 миллиона

В Заельцовском районе выставили на продажу шикарный трехэтажный особняк в сосновом бору. Вместе с домом будущим хозяевам достанутся 7 соток земли с гаражом и беседкой-барбекю. Недвижимость оценили в 43 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1 сегодня, 14 сентября.
— Свежий воздух, асфальтированные дороги, центральные коммуникации, одним словом — комфорт и уют круглый год! Дом классической кирпичной кладки, — говорится в объявлении.
Об этом доме НГС писал в 2020 году, тогда он стоил 60 миллионов рублей и также выставлялся на продажу. Как уточнили корреспонденту НГС в агентстве недвижимости «Жилфонд», собственник дома за это время не менялся.
Недавно мы прогулялись по поселку Кирова в Советском районе — здесь старенькие деревянные дома соседствуют с пышными особняками, а в центре поселка стоит замок с дурной славой, в котором когда-то собирались члены секты.