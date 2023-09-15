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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают роскошный коттедж с живописью на стенах как в Версальском дворце — фото дома за 43 миллиона

В особняке классической кирпичной кладки полно сюрпризов — например, там есть бассейн и испанский бар из дерева

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В доме много живописи и дерева

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В Заельцовском районе выставили на продажу шикарный трехэтажный особняк в сосновом бору. Вместе с домом будущим хозяевам достанутся 7 соток земли с гаражом и беседкой-барбекю. Недвижимость оценили в 43 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1 сегодня, 14 сентября.

— Свежий воздух, асфальтированные дороги, центральные коммуникации, одним словом — комфорт и уют круглый год! Дом классической кирпичной кладки, — говорится в объявлении.

Глядя на классический дом из кирпича, никак не ожидаешь в нем увидеть живопись в стиле Ренессанса

Глядя на классический дом из кирпича, никак не ожидаешь в нем увидеть живопись в стиле Ренессанса

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Но искусство тут есть практически в каждой комнате

Но искусство тут есть практически в каждой комнате

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Всего особняк, если верить описанию, занимает чуть больше 500 квадратов

Всего особняк, если верить описанию, занимает чуть больше 500 квадратов

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Спален в нем пять

Спален в нем пять

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Вот интерьер одной из них

Вот интерьер одной из них

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Здесь также имеется бар...

Здесь также имеется бар...

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.... и зона отдыха с бассейном и баней

.... и зона отдыха с бассейном и баней

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Стиль выдержан не везде

Стиль выдержан не везде

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Об этом доме НГС писал в 2020 году, тогда он стоил 60 миллионов рублей и также выставлялся на продажу. Как уточнили корреспонденту НГС в агентстве недвижимости «Жилфонд», собственник дома за это время не менялся.

Недавно мы прогулялись по поселку Кирова в Советском районе — здесь старенькие деревянные дома соседствуют с пышными особняками, а в центре поселка стоит замок с дурной славой, в котором когда-то собирались члены секты.

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