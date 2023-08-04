Смогут ли новосибирские учителя получить землю бесплатно — объяснение мэрии

В мэрии Новосибирска объяснили, кто может получить землю бесплатно. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о бесплатных земельных участках для граждан с востребованными профессиями.
Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно ему, регионы смогут выделять земельные участки людям с важными, но дефицитными специальностями. Субъекты получат право формировать их перечень. В первую очередь в него войдут рабочие профессии.
Предположительно, в Новосибирской области это могут быть учителя. Здесь, как и во многих регионах, наблюдается их нехватка. Об этом рассказал «Российской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
В мэрии Новосибирска объяснили, что, согласно действующему законодательству, бесплатные земельные участки предоставляют льготным категориям жителей. Это происходит после постановки на специальный учет и в порядке очереди.
В тексте закона Новосибирской области говорится, что получить участок бесплатно могут участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, нетрудоспособные члены семей сотрудников МВД, погибших во время выполнения служебных обязанностей, пенсионеры, прожившие в сельской местности не меньше пяти лет, и некоторые другие категории — в зависимости от типа предоставляемой территории.
Будут ли давать участки учителям, неизвестно.
— Предоставление земельных участков гражданам с востребованными профессиями, в том числе учителям, будет возможно в случае внесения соответствующих изменений в закон Новосибирской области, — подчеркнули в мэрии.
В середине июля стало известно, что из самой успешной школы России за полгода уволились 12 учителей. Почему так произошло, разбирались журналисты НГС.