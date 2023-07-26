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НГТУ отстроил общежитие за 1,6 миллиарда. Смотрим на интерьеры, за жизнь в которых для студентов будет конкурс

НГС посмотрел, как выглядит современное общежитие и узнал, каких студентов туда поселят

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Новое общежитие будет заселять студентов уже этим летом

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В Новосибирске заканчивается строительство нового общежития для студентов НГТУ НЭТИ. Учащиеся смогут заселиться уже в сентябре 2023 года. Корреспонденты НГС побывали сегодня, 26 июля, в новом здании для студентов, узнали стоимость проживания, условия заселения и посмотрели, как выглядят все удобства. Подробности - в фоторепортаже.

Здание состоит из двух корпусов, соединенных остекленным переходом

Здание состоит из двух корпусов, соединенных остекленным переходом

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Новое, десятое общежитие находится рядом с вузом — по адресу проспект Карла Маркса, 33а. Оно состоит из двух корпусов высотой 13 и 15 этажей, соединенных остекленным переходом. Корпуса рассчитаны на 790 студентов.

В остекленном переходе будут стоять диваны, цветы, а также будет подключен wi-fi

В остекленном переходе будут стоять диваны, цветы, а также будет подключен wi-fi

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Строительство

Площадь объекта составляет 20,1 тысяч квадратных метров. Сейчас в новом общежитии завершается чистовая отделка и проходит тест инженерных систем.

— Строительство длилось 3 года. Генподрядчиком является компания «Агросервис». Она на конкурсной основе выиграла и строила проект повторного применения, такое же общежитие было построено в Томске. Министерство науки и высшего образования реализовывало проект повторно, так как то общежитие всех устроило, — рассказал проректор по общим вопросам Андрей Рыбалко.

На входе будет работать пропусной режим

На входе будет работать пропусной режим

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Современная столовая

В столовой для студентов будет больше ста посадочных мест, удобные столы и стулья. Скоро институт объявит поиск оператора питания, благодаря которому молодые люди смогут покупать в общежитии готовую еду. График работы столовой утвердят после заключения договора с оператором.

Столовая находится на первом этаже

Столовая находится на первом этаже

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На -1 этаже общежития расположили спортзал. Рядом со спортзалом есть и душ

На -1 этаже общежития расположили спортзал. Рядом со спортзалом есть и душ

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Комнаты

Комнаты еще оснащаются новой мебелью, техникой и оборудованием. Комнат несколько видов: для двоих студентов, на одного и для учащихся с ОВЗ.

— Система блочная, то есть в каждом блоке по две комнаты на двоих, есть общие туалет и душ. На этаже есть две кухонные зоны, помещения прачечной и гладильной, — рассказал проректор по общим вопросам Рыбалка Андрей Иванович. Также установлены регламентированные системы безопасности, и есть собственная серверная комната.

В каждой комнате есть шкаф, тумбочки, кровати, настенные полки, разъемы для подключения интернета, столы и стулья

В каждой комнате есть шкаф, тумбочки, кровати, настенные полки, разъемы для подключения интернета, столы и стулья

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Помимо этого, на этаже есть комнаты самоподготовки, где установлены рабочие места, есть точки подключения проводного интернета, а во всех коридорах установлены wi-fi роутеры.

Комнаты самоподготовки находятся в остекленном переходе

Комнаты самоподготовки находятся в остекленном переходе

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Для студентов с ОВЗ есть расширенные комнаты, специализированные душевые и окна с электроприводом. Также территория оборудована пандусами и широкими лифтами

Расширенная комната для студентов с ОВЗ

Расширенная комната для студентов с ОВЗ

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Специализированная душевая и туалетная комната

Специализированная душевая и туалетная комната

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Окна с электроприводом, для открытия по нажатию

Окна с электроприводом, для открытия по нажатию

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Территория у общежития

Наряду с завершающими строительными работами идет и благоустройство территории: асфальтируются дорожки, укладывается резиновое покрытие для волейбольной площадки, устанавливаются уличные тренажеры, скамейки, формируется парковая зона, создается детская площадка с песочным комплексом, а также зона воркаута.

Новая спортивная площадка на территории общежития

Новая спортивная площадка на территории общежития

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Обещания главного по общежитию

— В холлах на этажах будут стоять диванчики, планируют поставить снековые аппараты. В переходе между частями здания тоже будут цветочки, диванчики — будет красиво, душевно, — рассказал заведующий 10-м общежитием Денис Хоролошилов .

Холлы будут пространством для отдыха студентов

Холлы будут пространством для отдыха студентов

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Какие студенты могут претендовать на место

— Это участники различных олимпиад, музыканты, спортсмены, то есть те, у кого есть явные достижения. Абитуриенты первокурсники, поступающие на 1 курс, тоже могут, если у них балл ЕГЭ 240 и выше. Они тоже будут проходить на конкурсной основе. Если будут распределены все места, то, комиссия уже будет смотреть у кого больше преференций: кто больше участвовал в олимпиадах, кто больше в них побеждал, может быть, какие-то социальные проекты вёл, участвовал в волонтёрской деятельности, ну и так далее, — уточнил Андрей Рыбалко.

Общежитие оборудовано стиральными машинами

Общежитие оборудовано стиральными машинами

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Также есть комната для сушки и глажки одежды

Также есть комната для сушки и глажки одежды

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Мнение студентов


— Очень просторное общежитие и ожидания от него очень большие, потому что, как минимум там есть спортзал, чего не было в общежитиях до этого. Очень просторные комнаты, новая мебель, и в целом по комфорту 10 из 10, — рассказала студентка НЭТИ Вероника Жарова.

Комнаты в блоке располагаются через стенку, слева находится туалет, а справа душ

Комнаты в блоке располагаются через стенку, слева находится туалет, а справа душ

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— Нам провели очень короткую экскурсию, это было потрясающее. Все комнаты светлые, просторные и блоки очень интересно выстроены. Туалет и ванная — это то, чего не хватает старым общежитиям. Спускаться, подниматься с мокрой головой некомфортно, а здесь будет очень удобно. Также порадовала кухня тем, что увеличено количество плит и есть холодильник, — поделилась студентка НЭТИ Семикашева Ольга

На каждом этаже по две кухни

На каждом этаже по две кухни

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Мнение ректора

— Будем стараться в других общежитиях проводить капитальные ремонты. И приводить в форму так, как нам бы хотелось. Я полагаю, что мы должны думать о наших общежитиях примерно в таком духе: «Если бы я был молодым человеком, мне бы было здесь приятно жить?» Мы планируем благоустраивать и сами общежития и площадки рядом с ними. У нас есть зоны занятые гаражами и это не очень нормальная история. Это федеральная земля, здесь должны жить и проводить время в первую очередь наши студенты. Конфликтовать с жильцами не хотелось бы, - рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

На территории есть детская площадка и две беседки

На территории есть детская площадка и две беседки

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По информации Батаева, на строительство потрачено 1,6 миллиарда федеральных средств, есть небольшая доля бюджета университета. Точная стоимость проживания еще не установлена, но она будет столько же, сколько в других общежитиях НГТУ: 500–700 рублей в месяц.

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев

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— Мы решили, что общежитие должно стать мотивирующим фактором. Таких факторов университет много предоставляет: повышенные стипендии, стипендии за достижение в спорте и науке, общежитие тоже должно мотивировать. В первую очередь будем давать места тем, кто только поступает. В зависимости от баллов ЕГЭ: если у студента было 240 баллов и выше, то он сможет проживать, а в дальнейшем комнаты будут получать студенты без академических задолжностей и троек, — уточнил проректор по учебной работе Сергей Чернов.

Срок ввода в эксплуатацию нового общежития НГТУ НЭТИ запланирован на август этого года, а заселение студентов начнется уже в последние дни августа.

Срок ввода в эксплуатацию нового общежития НГТУ НЭТИ запланирован на август этого года, а заселение студентов начнется уже в последние дни августа.

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На ремонт студенческого общежития другого новосибирского вуза НГАСУ, в мае планировали потратить более 46 миллионов рублей.

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