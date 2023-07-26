НГТУ отстроил общежитие за 1,6 миллиарда. Смотрим на интерьеры, за жизнь в которых для студентов будет конкурс

Комнаты

Комнаты еще оснащаются новой мебелью, техникой и оборудованием. Комнат несколько видов: для двоих студентов, на одного и для учащихся с ОВЗ.



— Система блочная, то есть в каждом блоке по две комнаты на двоих, есть общие туалет и душ. На этаже есть две кухонные зоны, помещения прачечной и гладильной, — рассказал проректор по общим вопросам Рыбалка Андрей Иванович. Также установлены регламентированные системы безопасности, и есть собственная серверная комната.