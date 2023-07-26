НГТУ отстроил общежитие за 1,6 миллиарда. Смотрим на интерьеры, за жизнь в которых для студентов будет конкурс

В Новосибирске заканчивается строительство нового общежития для студентов НГТУ НЭТИ. Учащиеся смогут заселиться уже в сентябре 2023 года. Корреспонденты НГС побывали сегодня, 26 июля, в новом здании для студентов, узнали стоимость проживания, условия заселения и посмотрели, как выглядят все удобства. Подробности - в фоторепортаже.
Новое, десятое общежитие находится рядом с вузом — по адресу проспект Карла Маркса, 33а. Оно состоит из двух корпусов высотой 13 и 15 этажей, соединенных остекленным переходом. Корпуса рассчитаны на 790 студентов.
Строительство
Площадь объекта составляет 20,1 тысяч квадратных метров. Сейчас в новом общежитии завершается чистовая отделка и проходит тест инженерных систем.
— Строительство длилось 3 года. Генподрядчиком является компания «Агросервис». Она на конкурсной основе выиграла и строила проект повторного применения, такое же общежитие было построено в Томске. Министерство науки и высшего образования реализовывало проект повторно, так как то общежитие всех устроило, — рассказал проректор по общим вопросам Андрей Рыбалко.
Современная столовая
В столовой для студентов будет больше ста посадочных мест, удобные столы и стулья. Скоро институт объявит поиск оператора питания, благодаря которому молодые люди смогут покупать в общежитии готовую еду. График работы столовой утвердят после заключения договора с оператором.
Комнаты
Комнаты еще оснащаются новой мебелью, техникой и оборудованием. Комнат несколько видов: для двоих студентов, на одного и для учащихся с ОВЗ.
— Система блочная, то есть в каждом блоке по две комнаты на двоих, есть общие туалет и душ. На этаже есть две кухонные зоны, помещения прачечной и гладильной, — рассказал проректор по общим вопросам Рыбалка Андрей Иванович. Также установлены регламентированные системы безопасности, и есть собственная серверная комната.
Помимо этого, на этаже есть комнаты самоподготовки, где установлены рабочие места, есть точки подключения проводного интернета, а во всех коридорах установлены wi-fi роутеры.
Для студентов с ОВЗ есть расширенные комнаты, специализированные душевые и окна с электроприводом. Также территория оборудована пандусами и широкими лифтами
Территория у общежития
Наряду с завершающими строительными работами идет и благоустройство территории: асфальтируются дорожки, укладывается резиновое покрытие для волейбольной площадки, устанавливаются уличные тренажеры, скамейки, формируется парковая зона, создается детская площадка с песочным комплексом, а также зона воркаута.
Обещания главного по общежитию
— В холлах на этажах будут стоять диванчики, планируют поставить снековые аппараты. В переходе между частями здания тоже будут цветочки, диванчики — будет красиво, душевно, — рассказал заведующий 10-м общежитием Денис Хоролошилов .
Какие студенты могут претендовать на место
— Это участники различных олимпиад, музыканты, спортсмены, то есть те, у кого есть явные достижения. Абитуриенты первокурсники, поступающие на 1 курс, тоже могут, если у них балл ЕГЭ 240 и выше. Они тоже будут проходить на конкурсной основе. Если будут распределены все места, то, комиссия уже будет смотреть у кого больше преференций: кто больше участвовал в олимпиадах, кто больше в них побеждал, может быть, какие-то социальные проекты вёл, участвовал в волонтёрской деятельности, ну и так далее, — уточнил Андрей Рыбалко.
Мнение студентов
— Очень просторное общежитие и ожидания от него очень большие, потому что, как минимум там есть спортзал, чего не было в общежитиях до этого. Очень просторные комнаты, новая мебель, и в целом по комфорту 10 из 10, — рассказала студентка НЭТИ Вероника Жарова.
— Нам провели очень короткую экскурсию, это было потрясающее. Все комнаты светлые, просторные и блоки очень интересно выстроены. Туалет и ванная — это то, чего не хватает старым общежитиям. Спускаться, подниматься с мокрой головой некомфортно, а здесь будет очень удобно. Также порадовала кухня тем, что увеличено количество плит и есть холодильник, — поделилась студентка НЭТИ Семикашева Ольга
Мнение ректора
— Будем стараться в других общежитиях проводить капитальные ремонты. И приводить в форму так, как нам бы хотелось. Я полагаю, что мы должны думать о наших общежитиях примерно в таком духе: «Если бы я был молодым человеком, мне бы было здесь приятно жить?» Мы планируем благоустраивать и сами общежития и площадки рядом с ними. У нас есть зоны занятые гаражами и это не очень нормальная история. Это федеральная земля, здесь должны жить и проводить время в первую очередь наши студенты. Конфликтовать с жильцами не хотелось бы, - рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.
По информации Батаева, на строительство потрачено 1,6 миллиарда федеральных средств, есть небольшая доля бюджета университета. Точная стоимость проживания еще не установлена, но она будет столько же, сколько в других общежитиях НГТУ: 500–700 рублей в месяц.
— Мы решили, что общежитие должно стать мотивирующим фактором. Таких факторов университет много предоставляет: повышенные стипендии, стипендии за достижение в спорте и науке, общежитие тоже должно мотивировать. В первую очередь будем давать места тем, кто только поступает. В зависимости от баллов ЕГЭ: если у студента было 240 баллов и выше, то он сможет проживать, а в дальнейшем комнаты будут получать студенты без академических задолжностей и троек, — уточнил проректор по учебной работе Сергей Чернов.
На ремонт студенческого общежития другого новосибирского вуза НГАСУ, в мае планировали потратить более 46 миллионов рублей.