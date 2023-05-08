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Более 46 миллионов рублей потратят на ремонт общежития для студентов — когда завершат работы

Вместимость здания составляет 330 человек

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Общежитие построили в 1957 году

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В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт общежития Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) «Сибстрин». За работы готовы заплатить более 46,3 миллиона рублей.

Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, работы запланированы в здании № 93 на улице Добролюбова. Речь идет об общежитии № 1.

Отмечается, что общежитие построили в 1957 году в Новосибирске в четырех-пятиэтажном варианте. Общая площадь здания составляет 4820,4 квадратного метра, вместимость — 330 человек.

В ведомость объемов работ по контракту вошли демонтажные, погрузочные работы, монтаж отопительных приборов. Победитель аукциона выполнит усиление колонн общежития, проведет прокладку трубопроводов отопления и прочее. Завершить работы необходимо до 20 августа этого года.

— На период выполнения строительных работ деятельность предприятия не останавливается. На предприятии установлен пропускной режим, — указано в документах.

Подать заявку на участие в закупке можно до 15 мая. Определить подрядчика планируется 17 мая.

Отметим, в феврале 2023 года в официальной группе НГАСУ появилась информация о том, что университет получил целевую субсидию от Министерства науки и высшего образования РФ на капитальный ремонт общежития № 1. По плану ремонтные работы в здании завершатся в 2024 году.

— Все студенты, с которыми заключен договор на проживание в общежитии № 1, временно будут переселены в другие общежития студенческого городка вуза, — отмечалось в сообщении.

В конце апреля в Новосибирске повторно объявили аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого. Власти в третий раз пытаются найти компанию, которая выполнит работы.

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