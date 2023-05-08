Более 46 миллионов рублей потратят на ремонт общежития для студентов — когда завершат работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт общежития Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) «Сибстрин». За работы готовы заплатить более 46,3 миллиона рублей.
Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, работы запланированы в здании
Отмечается, что общежитие построили в 1957 году в Новосибирске в четырех-пятиэтажном варианте. Общая площадь здания составляет 4820,4 квадратного метра, вместимость — 330 человек.
В ведомость объемов работ по контракту вошли демонтажные, погрузочные работы, монтаж отопительных приборов. Победитель аукциона выполнит усиление колонн общежития, проведет прокладку трубопроводов отопления и прочее. Завершить работы необходимо до
— На период выполнения строительных работ деятельность предприятия не останавливается. На предприятии установлен пропускной режим, — указано в документах.
Подать заявку на участие в закупке можно до
Отметим, в феврале 2023 года в официальной группе НГАСУ появилась информация о том, что университет получил целевую субсидию от Министерства науки и высшего образования РФ на капитальный ремонт общежития
— Все студенты, с которыми заключен договор на проживание в общежитии
В конце апреля в Новосибирске повторно объявили аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого. Власти в третий раз пытаются найти компанию, которая выполнит работы.