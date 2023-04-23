В Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта бассейна «Нептун» — за работы заплатят 122 миллиона

В Новосибирске повторно объявили аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого, 25. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить более 122,7 миллиона рублей.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В документах указано, что «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта», или бассейн «Нептун», собираются отремонтировать до середины сентября 2023 года. Согласно графику работ, подрядчик проведет капитальный ремонт фасада объекта, цоколя, монтаж внутренних и наружных витражей и другое. Ремонт проводится в девять этапов.
Подать заявку на участие в аукционе можно до
Информацию о проведении второго аукциона опубликовали на сайте госзакупок в начале апреля.
Как сообщали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области,
В ноябре прошлого года в Новосибирске определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской. Цена контракта на проведение работ на спортивном объекте составляет более 743,8 миллиона рублей.