В Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта бассейна «Нептун» — за работы заплатят 122 миллиона

В ноябре прошлого года в Новосибирске определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской. Цена контракта на проведение работ на спортивном объекте составляет более 743,8 миллиона рублей.