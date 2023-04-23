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В Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта бассейна «Нептун» — за работы заплатят 122 миллиона

Власти в третий раз пытаются найти компанию, которая выполнит работы

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Бассейн «Нептун» построили в 1969 году

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В Новосибирске повторно объявили аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого, 25. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить более 122,7 миллиона рублей.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В документах указано, что «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта», или бассейн «Нептун», собираются отремонтировать до середины сентября 2023 года. Согласно графику работ, подрядчик проведет капитальный ремонт фасада объекта, цоколя, монтаж внутренних и наружных витражей и другое. Ремонт проводится в девять этапов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 мая, выбрать подрядчика планируется 10 мая. Отметим, новосибирские власти третий раз ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту бассейна. Первую закупку объявили в середине марта, но по окончании срока на участие в аукционе не подали ни одной заявки.

Информацию о проведении второго аукциона опубликовали на сайте госзакупок в начале апреля. 14 апреля стало известно, что на участие в нем подали лишь одну заявку. Она не соответствовала требованиям.

Как сообщали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, 50-метровый бассейн «Нептун» построили в 1969 году. Он является главной тренировочной базой для большей части сборной команды Новосибирской области по плаванию.

В ноябре прошлого года в Новосибирске определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской. Цена контракта на проведение работ на спортивном объекте составляет более 743,8 миллиона рублей.

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