В Новосибирске отремонтируют фасад бассейна «Нептун» за 122 миллиона

В Новосибирске собираются отремонтировать фасад бассейна «Нептун» за 122 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок вчера,
Как следует из сообщения о закупке, «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта», или бассейн «Нептун», собираются начать ремонтировать
Как следует из опубликованных документов, подрядчик в том числе должен будет заменить светопрозрачные конструкции на фасаде. Также будет отремонтирован фундамент здания.
На этой неделе в Новосибирске определили подрядчика строительства школы с бассейном на улице Тургенева. Начальная цена контракта на выполнение работ составила почти 500 миллионов рублей.