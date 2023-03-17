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В Новосибирске отремонтируют фасад бассейна «Нептун» за 122 миллиона

Ремонт начнут в мае

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Бассейн располагается на улице Богдана Хмельницкого, 25

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В Новосибирске собираются отремонтировать фасад бассейна «Нептун» за 122 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок вчера, 16 марта.

Как следует из сообщения о закупке, «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта», или бассейн «Нептун», собираются начать ремонтировать 20 мая и закончить 18 сентября. Подрядчику, который выиграет закупку на 122 755 993 рубля, нужно будет починить фасад здания. Весь ремонт делится на 9 этапов. Заявки от подрядчиков будут принимать до 27 марта.

Как следует из опубликованных документов, подрядчик в том числе должен будет заменить светопрозрачные конструкции на фасаде. Также будет отремонтирован фундамент здания.

На этой неделе в Новосибирске определили подрядчика строительства школы с бассейном на улице Тургенева. Начальная цена контракта на выполнение работ составила почти 500 миллионов рублей.

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