Новосибирские власти определили подрядчика строительства школы по улице Тургенева — что о нем известно

В Новосибирске определили подрядчика строительства школы с бассейном по улице Тургенева. Начальная цена контракта на выполнение работ составила почти 500 миллионов рублей.
Информация об определении поставщика размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, на участие в конкурсе была подана только одна заявка. Победителем конкурса стало ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис».
По данным «Контур.Фокуса», ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в Новосибирске, генеральным директором компании выступает Светлана Григорьева, учредителем — Сергей Григорьев (100%). Ранее он являлся руководителем организации. На конец 2021 года выручка компании составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 20,4 миллиона рублей. Организация заключила 169 контрактов по госзакупкам на сумму 18 миллиардов рублей.
— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, <…> определение поставщика признается несостоявшимся, — указано в сообщении.
В документах уточняется, что контракт планируется заключить по начальной цене в 496,7 миллиона рублей. Сейчас документ находится на стадии подписания поставщиком.
Новая школа появится на месте лицея
Отметим, весной прошлого года городские власти заключили с компанией контракт на возведение школы на улице
В 2022 году стало известно о том, что экс-руководитель ПФК «Агросервис» Сергей Григорьев попал под уголовное дело о мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе. Осенью прошлого года бизнесмена заключили под стражу до марта 2023 года.
14 марта суд в Новосибирске наложил арест на имущество застройщика долгостроя на Добролюбова Сергея Степанова. Его обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей.