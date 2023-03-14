Суд арестовал имущество застройщика долгостроя на Добролюбова — его обвиняют в хищении 83 млн

В Новосибирске суд наложил арест на имущество застройщика Сергея Степанова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилого дома на улице Добролюбова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В сообщении указано, что судебное заседание по делу предпринимателя состоялось 14 марта. Во время него заместитель прокурора Октябрьского района поддержал ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого. Постановление об удовлетворении ходатайства вынес Октябрьский районный суд.
— Судом установлен запрет собственнику распоряжаться имуществом на общую сумму свыше 27 миллионов рублей, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение арестованного имущества, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело о хищении денежных средств граждан при строительстве дома по улице Добролюбова, 162/1 возбудили в середине февраля. По данным следствия, возглавляемый Степановым ЖСК «НСК-Инвест» привлекал к строительству многоэтажки по адресу Добролюбова,162/1 дольщиков, не имея разрешения на строительство. В результате ввести дом в эксплуатацию не удалось. Застройщика обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей.
Бизнесмена доставили к следователю в связи с уголовным делом 2 марта, на следующий день суд избрал меру пресечения в отношении застройщика в виде ареста на полтора месяца.
В апреле минувшего года журналисты НГС побывали в доме на Добролюбова и поговорили с его жильцами и юристами, представляющими интересы дольщиков в судах.