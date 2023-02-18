Собрали с дольщиков больше 84 миллионов: дело о долгострое на Добролюбова возбудили после прокурорской проверки

В Новосибирске возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — особо крупное мошенничество по факту стройки на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, поводов для уголовного разбирательства стала ранее проведенная ведомством проверка.
— Прокуратурой установлено, что строительство многоквартирного дома осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением средств граждан — участников долевого строительства без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись и сроки строительства дома необоснованно затягивались, — рассказали в прокуратуре, добавив, что застройщик привлекал средства дольщиков на сумму порядка 84 миллионов рублей.
Уголовный кодекс предусматривает за особо крупное мошенничество максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф, равный доходу виновного за три года.
Единственным учредителем и генеральным директором ООО НСК-Инвест — является некий Сергей Спицын, однако по результатам проверки ФНС в сентябре 2022 года, директором он является лишь номинально. Председателем правления ЖСК «НСК-Инвест», по данным сервиса «Контур.Фокус» является известный застройщик Сергей Степанов. Помимо ЖСК «НСК-Инвест» и ООО «НСК-Инвест», он владеет «СЗ Эксплуатация»: согласно проектной декларации строящегося подъезда возле НГАУ, компания выступает на проекте генподрядчиком. Ему также принадлежит компания «Многопрофильная клиника».
Многоэтажка на Добролюбова стала скандально известна задолго до того, как ей заинтересовались в прокуратуре: в 2007-м на ее месте собирались построить общежитие, которое неизвестным для местных жителей образом превратилось в жилую многоэтажку.
В апреле минувшего года журналисты НГС побывали в доме на Добролюбова и поговорили с его жильцами и юристами, представляющими интересы дольщиков в судах.