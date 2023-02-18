Собрали с дольщиков больше 84 миллионов: дело о долгострое на Добролюбова возбудили после прокурорской проверки

— Прокуратурой установлено, что строительство многоквартирного дома осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением средств граждан — участников долевого строительства без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись и сроки строительства дома необоснованно затягивались, — рассказали в прокуратуре, добавив, что застройщик привлекал средства дольщиков на сумму порядка 84 миллионов рублей.