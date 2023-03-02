Скандально известного застройщика доставили к следователю из-за долгостроя на Добролюбова

Застройщика Сергея Степанова доставили к следователю в связи с уголовным делом о строительстве дома на улице Добролюбова. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Новосибирской области и областной прокуратуре.
По данным следствия, возглавляемый Степановым ЖСК «НСК-Инвест» привлекал к строительству многоэтажки по адресу Добролюбова,162/1 дольщиков, не имея разрешения на строительство дома. В результате ввести многоэтажку в эксплуатацию не удалось.
— Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию. Заключив договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в период с марта 2016 года по настоящее время руководитель организации похитил денежные средства граждан на общую сумму более 84 миллионов рублей, что является особо крупным размером, — рассказали об обстоятельствах дела в следственном управлении СК.
Председатель правления ЖСК «НСК-Инвест», по данным сервиса «Контур.Фокус», — известный застройщик Сергей Степанов. Кроме ЖСК «НСК-Инвест», он владеет «СЗ Эксплуатация»: по проектной декларации строящегося подъезда возле НГАУ, компания выступает на проекте генподрядчиком. Ему также принадлежит компания «Многопрофильная клиника».
По данным СК, Степанов задержан, ему предъявлено обвинение, следователи готовят ходатайство об аресте застройщика. По информации прокуратуры, юридическая процедура задержания еще не завершена:
— Подозреваемый установлен, доставлен к следователю, — рассказали в ведомстве.
Ранее НГС подробно разбирался, какие проблемы возникли у долгостроя, который не могут возвести в течение восьми лет, и почему кроме Сергея Степанова в зону пристального внимания силовиков может попасть его сын Роман.