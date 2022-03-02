Мошенничество на 21 миллион: директор стройфирмы попал под дело из-за ремонта подъезда и стройки детского сада

В Новосибирске под домашний арест попал гендиректор ПФК «Агросервис» Сергей Григорьев. Его обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе.
— Установлено, что руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Также с 2019 по 2020 годы руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
Стоимость контракта на строительство детского сада-ясель в Кировском районе по ул. Мира, 9а составляет 37,9 миллиона рублей, следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Заказчиком выступало Управление капитального строительства мэрии Новосибирска (бывший директор УКСа Константин Головин — также фигурант уголовного дела о хищении средств при строительстве другого детского сада). В отношении Сергея Григорьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом.
На момент подготовки материала телефоны компании не отвечали.
Ранее ПФК «Агросервис» не выполнила обязательства подрядчика по ремонту детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок Новосибирской области. Эта же фирма выступала генподрядчиком строительства уникальной школы в Академгородке: родителям учеников пришлось отменять архитектурный конкурс и вмешиваться в запутанный конфликт задействованных в строительстве лиц, подробности — в публикации НГС.
ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» зарегистрирована 24 августа 1992 года, уставный капитал составляет 40 миллионов рублей. Баланс на конец 2020 года составил 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 219,7 миллиона рублей. Гендиректор фирмы Сергей Григорьев занимает аналогичную должность в ООО Специализированный застройщик «Сергиев Пассаж».
«Агросервис» — регулярный победитель лотов госконтрактов. Он строит жилые дома по ул. Степной, 262а за 171 с лишним миллион рублей, поликлинику за 664 миллиона рублей. Он же — подрядчик строительства спорткомплекса на Немировича-Данченко (за 50 с лишним миллионов рублей). Согласно информации «Контур.Фокус», всего «Агросервис» заключил госконтрактов на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей.
Прежде НГС сообщал, что главу новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 миллионов рублей. По версии следствия, Александр Одинец присвоил пакет акций четырех крупных предприятий Новосибирской области.