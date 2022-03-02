Мошенничество на 21 миллион: директор стройфирмы попал под дело из-за ремонта подъезда и стройки детского сада

В Новосибирске под домашний арест попал гендиректор ПФК «Агросервис» Сергей Григорьев. Его обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе.



— Установлено, что руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Также с 2019 по 2020 годы руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

