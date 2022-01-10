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Главу новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 млн рублей

По версии следствия, Одинец присвоил пакет акций четырех крупных предприятий Новосибирской области

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Ранее Александр Одинец стал фигурантом другого уголовного дела

Ранее Александр Одинец стал фигурантом другого уголовного дела

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В Новосибирске президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец предстанет перед судом за хищение около 600 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение.

65-летнего директора коммерческой организации обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По данным следствия, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера завладел документами, предоставляющими право собственности на единый актив в виде пакета акций четырех крупных предприятий Новосибирской области общей стоимостью более 593 миллионов рублей.

Затем на основании полученных документов без оплаты Одинец зарегистрировал право собственности на указанный пакет акций на себя и свое доверенное лицо. Также в целях сохранения похищенного имущества в своей собственности фигурант предоставил в суд в качестве доказательств документы об оплате акций, содержащие сведения, не соответствующие действительности.

В настоящий момент Одинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанных преступных действий он не признал.

В ближайшее время уголовное дело поступит в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

АО «Электроагрегат» специализируется на разработке и производстве автоматизированных стационарных, передвижных электроагрегатов и электростанций и пр. Поставляет продукцию по гособоронзаказу организациям Минобороны РФ, а также МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ. Согласно «Контур.Фокусу», который приводит данные Росстата, учредителями АО «Электроагрегат» выступают АО «Росэлтранс», АО «Проект-До», ТОО Центр «Акциз», ЗАО «Профинвестсервис», ООО предприятие «Ивакон» и ЗАО «Промышленные Инвестиции». В штате числятся 235 человек. Организация образована 16 августа 1993 года.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело против Одинца было возбуждено в сентябре 2015 года. В октябре 2017 года ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Затем в 2018 году дело прекращалось за отсутствием состава преступления в действиях Одинца, однако в 2020 году сначала Октябрьский районный суд Новосибирска, а затем Новосибирский облсуд признали прекращение дела незаконным, и расследование было возобновлено.

В июле 2012 года Одинец заключил договоры о приобретении акций ОАО «Электроагрегат» и ЗАО «Опытный завод электропривода» с компаниями «Новоград Истейт» и «НПО Электропривод» на общую сумму 39 миллионов 900 тысяч 680 рублей. После этого Одинец зарегистрировал ценные бумаги на свое имя и распорядился ими по своему усмотрению, реализовав их в дальнейшем третьим лицам, при этом ЗАО «Новоград Истейт» и ЗАО «НПО Электропривод» не получили компенсацию за выбывшие активы.

Ранее Александр Одинец стал фигурантом другого уголовного дела. В октябре 2018 года Одинец был признан виновным по делу о мошенничестве с имуществом завода. Фигурант получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 900 тысяч рублей. Суд установил, что в 2011 году в результате его действий АО «Электроагрегат» незаконно приобрело право собственности на недостроенное здание, которое, являясь очистным сооружением, должно было оставаться в собственности государства. Ущерб составил 23 миллиона рублей.

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уголовное дело«Электроагрегат»
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