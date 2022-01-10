Главу новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 млн рублей

В Новосибирске президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец предстанет перед судом за хищение около 600 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение.
65-летнего директора коммерческой организации обвиняют в совершении преступлений по
По данным следствия, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера завладел документами, предоставляющими право собственности на единый актив в виде пакета акций четырех крупных предприятий Новосибирской области общей стоимостью более 593 миллионов рублей.
Затем на основании полученных документов без оплаты Одинец зарегистрировал право собственности на указанный пакет акций на себя и свое доверенное лицо. Также в целях сохранения похищенного имущества в своей собственности фигурант предоставил в суд в качестве доказательств документы об оплате акций, содержащие сведения, не соответствующие действительности.
В настоящий момент Одинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанных преступных действий он не признал.
В ближайшее время уголовное дело поступит в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
АО «Электроагрегат» специализируется на разработке и производстве автоматизированных стационарных, передвижных электроагрегатов и электростанций и пр. Поставляет продукцию по гособоронзаказу организациям Минобороны РФ, а также МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ. Согласно «Контур.Фокусу», который приводит данные Росстата, учредителями АО «Электроагрегат» выступают АО «Росэлтранс», АО «Проект-До», ТОО Центр «Акциз», ЗАО «Профинвестсервис», ООО предприятие «Ивакон» и ЗАО «Промышленные Инвестиции». В штате числятся 235 человек. Организация образована
Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело против Одинца было возбуждено в сентябре 2015 года. В октябре 2017 года ему было предъявлено обвинение по
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