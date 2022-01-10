Главу новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 млн рублей

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело против Одинца было возбуждено в сентябре 2015 года. В октябре 2017 года ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Затем в 2018 году дело прекращалось за отсутствием состава преступления в действиях Одинца, однако в 2020 году сначала Октябрьский районный суд Новосибирска, а затем Новосибирский облсуд признали прекращение дела незаконным, и расследование было возобновлено.



В июле 2012 года Одинец заключил договоры о приобретении акций ОАО «Электроагрегат» и ЗАО «Опытный завод электропривода» с компаниями «Новоград Истейт» и «НПО Электропривод» на общую сумму 39 миллионов 900 тысяч 680 рублей . После этого Одинец зарегистрировал ценные бумаги на свое имя и распорядился ими по своему усмотрению, реализовав их в дальнейшем третьим лицам, при этом ЗАО «Новоград Истейт» и ЗАО «НПО Электропривод» не получили компенсацию за выбывшие активы.