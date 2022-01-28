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В Новосибирске будут судить главу управления капитального строительства. В чём его обвиняют?

Константина Головина задержали в феврале прошлого года

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Чиновника подозревают в мошенничестве и получении взяток

Чиновника подозревают в мошенничестве и получении взяток

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В Новосибирске следователями завершено расследование в отношении директора муниципального предприятия «Управление капительного строительства» Константина Головина, которого задержали в феврале прошлого года. Его подозревают в мошенничестве и получении взяток.

— По данным следствия, директором МКУ «УКС» (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». — Прим. ред.) города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска в рамках реализации нацпроекта «Демография», оказано пособничество организации-подрядчику в подготовке фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены, — сообщают в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Также в ходе выполнения контракта на строительство детского сада на улице Виктора Шевелева, заключенного между главой управления капительного строительства и директором ООО «Масстройэлит», было организовано подписание фиктивных документов и принятие работ по водопонижению на сумму более 8 миллионов. Однако, по данным следствия, эти работы не производились, но были оплачены.

— Кроме того, в период с 2018 по 2020 год директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников организации при проведении профессиональных праздников, иных мероприятий. Руководители подрядных организаций, осознавая, что фигурант по делу может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия общественного питания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что этими услугами Константин Головин и его сотрудники пользовались при проведении мероприятий. А в декабре 2020 года один из подозреваемых получил взятку в виде авиабилетов на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи и обратно.

Константина Головина обвиняют в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере). Также ему вменяют девять эпизодов получения взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе (часть 2 статьи 290 УК РФ) и два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время суд будет рассматривать дело по существу.

В конце прошлой недели суд оштрафовал дорожную компанию на 20 миллионов рублей за взятку экс-главе ТУАД Михаилу Чуманову.

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