В Новосибирске будут судить главу управления капитального строительства. В чём его обвиняют?

Также в ходе выполнения контракта на строительство детского сада на улице Виктора Шевелева, заключенного между главой управления капительного строительства и директором ООО «Масстройэлит», было организовано подписание фиктивных документов и принятие работ по водопонижению на сумму более 8 миллионов . Однако, по данным следствия, эти работы не производились, но были оплачены.

— Кроме того, в период с 2018 по 2020 год директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных компаний, с которыми у организации были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников организации при проведении профессиональных праздников, иных мероприятий. Руководители подрядных организаций, осознавая, что фигурант по делу может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия общественного питания, — говорится в сообщении.