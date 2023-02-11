Более 400 миллионов выделят на строительство школы на Тургенева — на ее возведение уже потратили почти миллиард рублей

Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс на строительство школы на улице Тургенева в Октябрьском районе города. На выполнение работ планируется потратить более 400 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, речь идет о строительстве здания школы с бассейном по улице Тургенева, 84. Она появится на месте лицея
По данным сайта госзакупок, в локальный сметный расчет проекта входят пусконаладочные работы, архитектурные решения и прочее. Подрядчик проведет, в частности, работы по внутренней отделке, устройству охранной сигнализации, сетей связи и системы видеонаблюдения.
— Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации объекта и соответствовать действующим санитарным, пожарным и строительным нормам и правилам, — указано в документах.
Завершить работы по контракту необходимо до 8 декабря 2023 года. Источником финансирования выступают средства бюджета Новосибирска, в том числе субсидии из областного бюджета. Отметим, весной 2022 года городские власти заключили контракт на возведение школы на улице Тургенева, 84. Стоимость работ составила почти миллиард рублей.
На сайте Министерства образования Новосибирской области размещена информация о том, какие работы уже провели на площадке строительства учреждения. Отмечается, что подрядчик выполнил снос старого здания школы, специалисты проводят работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. Готовность объекта оценивается в
В начале февраля стало известно, что в 2023 году в Новосибирской области должны сдать 14 новых школ. 10 из них находятся в Новосибирске.