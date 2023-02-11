Более 400 миллионов выделят на строительство школы на Тургенева — на ее возведение уже потратили почти миллиард рублей

Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс на строительство школы на улице Тургенева в Октябрьском районе города. На выполнение работ планируется потратить более 400 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, речь идет о строительстве здания школы с бассейном по улице Тургенева, 84. Она появится на месте лицея № 185 .