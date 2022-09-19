Директора стройфирмы заключили под стражу за мошенничество на 21 миллион
По данным следствия, гендиректор причастен к хищению средств на строительстве детского сада и капремонте
Центральный районный суд Новосибирска 19 сентября заключил под стражу гендиректора ООО ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева. Его обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в городе.
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По данным следователей, руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году во время капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей. Однако ремонт так и не провели. Также с 2019 по 2020 годы руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей.
ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» зарегистрирована 24 августа 1992 года, уставный капитал составляет 40 миллионов рублей. Баланс на конец 2020 года составил 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 219,7 миллиона рублей. Гендиректор фирмы Сергей Григорьев занимает аналогичную должность в ООО Специализированный застройщик «Сергиев Пассаж».
По данным «Контур.Фокус», стоимость контракта на строительство детского сада-яслей в Кировском районе по
Ранее ООО ПФК «Агросервис» не выполнила обязательства подрядчика по ремонту детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок Новосибирской области.