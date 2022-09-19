Директора стройфирмы заключили под стражу за мошенничество на 21 миллион

Центральный районный суд Новосибирска 19 сентября заключил под стражу гендиректора ООО ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева. Его обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в городе.



— В отношении Григорьева С. П. , обвиняемого в совершении преступления по статье «Мошенничество», мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта 2023 года. Постановление не вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе судебного департамента НСО.

