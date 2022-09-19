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Директора стройфирмы заключили под стражу за мошенничество на 21 миллион

По данным следствия, гендиректор причастен к хищению средств на строительстве детского сада и капремонте

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Ранее гендиректор находился под домашним арестом

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Центральный районный суд Новосибирска 19 сентября заключил под стражу гендиректора ООО ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева. Его обвиняют в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в городе.

— В отношении Григорьева С. П., обвиняемого в совершении преступления по статье «Мошенничество», мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта 2023 года. Постановление не вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе судебного департамента НСО.

По данным следователей, руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году во время капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей. Однако ремонт так и не провели. Также с 2019 по 2020 годы руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей.

ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» зарегистрирована 24 августа 1992 года, уставный капитал составляет 40 миллионов рублей. Баланс на конец 2020 года составил 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 219,7 миллиона рублей. Гендиректор фирмы Сергей Григорьев занимает аналогичную должность в ООО Специализированный застройщик «Сергиев Пассаж».

По данным «Контур.Фокус», стоимость контракта на строительство детского сада-яслей в Кировском районе по ул. Мира, 9а составляет 37,9 миллиона рублей. Заказчиком выступало Управление капитального строительства мэрии Новосибирска.

Ранее ООО ПФК «Агросервис» не выполнила обязательства подрядчика по ремонту детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок Новосибирской области.

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