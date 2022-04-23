Сибирячку с ребенком выселяют из квартиры за долги по ипотеке — новую собственницу встретили с ножом
Предпринимательница купила на торгах трехкомнатную квартиру с жильцами, которые не собираются выселяться
На дверях квартиры медика Татьяны Биллер — следы от печатей судебных приставов как напоминание о долгой борьбе за крышу над головой. В 2020 году «трешку» продали на торгах, как уверяет женщина, без ее ведома. У новой владелицы оказались на руках все подтверждающие документы. Медик уверена, что стала жертвой профессионального «выселителя», а новая собственница называет Биллер обычной должницей, которая не захотела платить ипотеку, но всеми силами пытается остаться в квартире. Обе стороны указывают на поддельные документы. Мы попытались разобраться в ситуации и рассказываем захватывающую историю, в которой есть уколы неизвестным препаратом, обвинения в вымогательстве, угрозы ножом и многое другое.
«Меня с ребенком и родителями выгоняют на улицу. Это беспредел»
На днях Татьяне Биллер пришло уведомление о принудительном выселении из квартиры, но она уверяет, что переезжать отсюда никто не планирует: ее семье —
— Это наш дом, в который мы душу вложили, и теперь меня с ребенком и родителями выгоняют на улицу. Я не знаю, как остановить этот беспредел, — говорит Биллер.
Татьяна купила квартиру в 2011 году. Выбор пал на «трешку» в доме сталинской постройки на улице Забайкальской. Ипотечный кредит в 2 млн 640 тыс. рублей оформила в «Татфондбанке», указав в договоре свою маму как созаемщика. Ежемесячный платеж в 32 тысячи рублей оказался вполне подъемным.
До марта 2017 года, уверяет Биллер, она исправно платила ипотеку. Ситуация изменилась, когда в марте у «Татфондбанка» отозвали лицензию. В новосибирском офисе женщину якобы заверили, что ее кредитный договор передадут в другой банк и посоветовали ждать уведомления, которое в результате так и не пришло.
— Звоним в контактный центр «Татфондбанка» в Казань. Нам говорят, что конкурсным управляющим назначено государственное «Агентство страхования вкладов» (АСВ), звоните туда. Звоню — мне говорят, мол, да, мы конкурсные управляющие, но за платежи не отвечаем, звоните обратно в Татарстан. Этот пинг-понг продолжался в течение полугода, — рассказывает Татьяна.
По ее словам, платежи по ипотеке она не вносила с марта 2017 года по начало
— Мы переводим деньги на счет «АСВ» с указанием размера задолженности по кредитному договору. В мае я получаю справку о погашении задолженности, сдаю документы в Росреестр, получаю справку ЕГРН без обременений и живу спокойно до конца 2020 года, — пояснила женщина.
Биллер уверяет, что новость о новом собственнике ее квартиры восприняла с удивлением. В декабре ей написала некая Ольга Махина с вопросом о том, когда семья планирует освобождать квартиру, поскольку она является законной владелицей «трешки» на Забайкальской. Махина подчеркнула, что выкупила квартиру на торгах и прислала подтверждающие документы: платежное поручение, протокол публичных торгов, договор купли-продажи и акт приема-передачи помещения. Диалог между женщинами затянулся и привел обеих в суд — Махина подала иск о принудительном выселении.
По словам Биллер, в суде она узнала о том, что в 2014 году ее признали злостной неплательщицей, что между ней и «Татфондбанком» было заключено мировое соглашение о рассрочке в счет погашения задолженности — по 50 тысяч рублей в месяц, что из-за просрочки платежей по соглашению банку присудили квартиру как залоговое имущество. При этом Татьяна уверяет, что мировое соглашение — подделка: мол, в документе фиктивные подписи — её и матери. Это подтвердили независимые эксперты (заключение специалистов имеется в распоряжении редакции).
— При этом стоит отметить, что адрес регистрации, который указан в соглашении — Никитина, 3 на момент августа 2015 года был уже 4 года неактуальным, поскольку мы были зарегистрированы на Забайкальской по месту залоговой квартиры. И банк об этом был уведомлен, — сетует Татьяна.
Доводам Биллер суд не внял и в сентябре 2021 года постановил выселить ее вместе с семьей из квартиры на улице Забайкальской. В декабре того же года все жалобы Татьяны на решение суда были отклонены. Приставы получили исполнительный лист на принудительное выселение.
«Не платишь ипотеку — квартиру продадут»
Ольга Махина не скрывает, что действительно является профессиональным игроком на торгах недвижимостью. 13 лет женщина отработала в банке. Профессиональные знания пригодились, когда ушла в декрет — участие в аукционах по распродаже изъятых у должников квартир стало способом заработка.
— Я могу купить такую квартиру, сделать в ней ремонт, сдать в администрацию по госконтракту, например. Сказать, что у меня миллионы и десять квартир — нет. Ну, может, одна такая квартира в год у меня бывает, — пояснила НГС Махина.
Ситуация с Татьяной Биллер — из ряда вон выходящая, уверяет Ольга. По ее словам, в декабре 2020 года она приобрела трехкомнатную квартиру на улице Забайкальской за 2 млн 761 тыс. рублей, прекрасно понимая, что в ней продолжают жить бывшие собственники. Женщина отыскала номер экс-хозяйки и поинтересовалась, когда та планирует освободить жилье.
— Я пишу Биллер: вы будете съезжать добровольно или через суд? Если добровольно, то я готова дать какую-то сумму денег за, например, встроенную мебель или технику. Она вежливо общается со мной. Говорит, мол, у меня погашена ипотека. Но я-то знаю, что такого не может быть, — говорит Махина.
По ее словам, она попросила экс-владелицу квартиры выслать платежный документ, подтверждающий полное погашение ипотеки, Биллер оперативно предоставить бумагу не смогла. Спустя почти месяц Татьяна сама запросила у Махиной «платежку» за квартиру и, получив документ, отослала новой собственнице свой.
— Она мне скидывает абсолютно такую же платежку, но со своими данными — сумма другая, банк отправитель другой. Я понимаю, что это абсолютная подделка. Я отправляю ее платежку в «Татфондбанк» с просьбой проверить платеж на 2 млн 850 тыс. рублей. Они мне отвечают, что таких платежей не было, — заявила Махина.
Биллер, узнав об этом, предложила выкупить квартиру и согласилась передать задаток (8 тысяч рублей), уверяет Ольга. С заявленной суммой в 3 млн 700 тысяч рублей сразу согласилась. При этом Махина, не веря, что сделка состоится, параллельно подала иск в суд на принудительное выселение. Пока суд выяснял обстоятельства дела, Татьяна Биллер, по словам Махиной, постоянно откладывала день сделки: сначала долгое время ждала приезда неизвестного спонсора из Турции, затем заявила, что займет нужную сумму «у бандитов».
В результате женщины договорились рассчитаться 15 мая. Встреча была назначена в МФЦ на улице Зыряновской. На вопрос, где пересчитать столь внушительную сумму (к тому моменту Биллер якобы была готова заплатить уже 4 млн рублей), Татьяна ответила — «в туалете».
— У меня сработал инстинкт самосохранения. Я ей пишу, мол, Татьяна, мы 4 миллиона в туалете считать не будем, а поедем в ближайший офис банка и произведем расчет. Я побоялась, что деньги могут быть ненастоящими. Я хотела внести деньги на карту через банкомат, потому что если купюры оказались бы ненастоящими, то банкомат их не принял бы, — отметила Махина.
В субботу в отделении банка было безлюдно, уверяет женщина. По словам Махиной, повернувшись спиной к спутнице, она подошла к банкомату, запустила руку в сумку, чтобы достать карту, и вдруг почувствовала укол в районе лопатки.
— Поворачиваюсь, а у нее (Биллер) в руках какой-то предмет. Я протягиваю руку, чтобы взять сумку, и она меня колет второй раз в ногу. Говорит: «Это инсулин. Тебе сейчас будет плохо, пошли в машину подписывать договор (купли-продажи квартиры)». А в договоре написано, что расчет произведен полностью. Я схватила сумку и на выход, — заявила Махина.
На улице женщина, по ее словам, попыталась привлечь к себе внимание прохожих. Неравнодушные очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Впоследствии Махина написала заявление о вымогательстве. Биллер на допросе якобы заявила правоохранителям, что ее спутница на встрече внезапно повела себя неадекватно, а о купле-продаже квартиры не шло и речи. Позже Татьяна заявила, что написала на Ольгу встречное заявление о вымогательстве.
С тех пор борьба за квартиру, уверяет Махина, перешла в активную фазу. Несколько раз она пыталась взять жилье на абордаж — заявлялась на пороге с чемоданом, но постоянно встречала ожесточенный отпор в виде отца Биллер с ножом в руке. Махина признала, что точку в споре сможет поставить только суд. По ее словам, на одном из заседаний бывшая владелица внезапно заявила, что скоро вернет себе квартиру, поскольку торги, на которых продано жилье, были признаны недействительными.
— Она сослалась на постановление Железнодорожного суда, хотя такое решение может принимать только суд по месту расположения квартиры — то есть Дзержинский. Биллер заявила, что сдала решение в Росреестр с требованием перерегистрировать на нее квартиру. Судья сделала запрос, и такое решение в канцелярии Железнодорожного суда найдено не было. К тому времени Росреестр уже обратился в прокуратуру и МВД, — пояснила Махина.
Также суд выяснил, что с 2014 года Татьяна Биллер перестала вносить платежи по ипотеке, поэтому ее квартира на вполне законных основаниях была выставлена на продажу как залоговая недвижимость. 8 сентября 2021 года Дзержинский суд подписал постановление на принудительное выселение, процесс освобождения жилья длится до сих пор.
На сегодня Татьяна Биллер и ее семья продолжают проживать в фактически не принадлежащей им квартире.
Выселить нельзя оставить
Приобретение квартир с торгов — всегда заманчивое предложение, поскольку на аукцион их выставляют по ценам гораздо ниже рыночных, заявила НГС брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова. Но, по ее словам, такие варианты — это лотерея.
— Нужно понимать, что таким образом вы рискуете купить кота в мешке. В итоге можно будет столкнуться с массой неприятных сюрпризов. В частности, могут возникнуть проблемы с жильцами, которые не хотят съезжать из купленной на торгах квартиры, — отметила Суксова.
Нередко бывшие владельцы квартир, оказавшись перед принудительным выселением, пытаются оспорить проведение торгов, добавила брокер. В большинстве случаев суд встает на сторону новых собственников, но существуют прецеденты, когда борьба за крышу над головой заканчивается в пользу должников.
— В этом случае тщательно изучается проведение процедуры торгов на предмет соответствия ее законодательству. Например, можно изучить, не была ли занижена оценка объекта недвижимости, актуальная на дату аукциона. Пытаться можно, — резюмировала Суксова.
Заемщикам по ипотеке, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и не способным вносить платежи, специалист рекомендует озаботиться продажей квартиры заранее. В этом случае остается возможность сохранить определенную сумму денег и в то же время полностью рассчитаться с банком.
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