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Проблема

Сибирячку с ребенком выселяют из квартиры за долги по ипотеке — новую собственницу встретили с ножом

Предпринимательница купила на торгах трехкомнатную квартиру с жильцами, которые не собираются выселяться

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Профессиональный игрок на торгах и медик борются за проданную из-за долга по ипотеке трехкомнатную квартиру

Профессиональный игрок на торгах и медик борются за проданную из-за долга по ипотеке трехкомнатную квартиру

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На дверях квартиры медика Татьяны Биллер — следы от печатей судебных приставов как напоминание о долгой борьбе за крышу над головой. В 2020 году «трешку» продали на торгах, как уверяет женщина, без ее ведома. У новой владелицы оказались на руках все подтверждающие документы. Медик уверена, что стала жертвой профессионального «выселителя», а новая собственница называет Биллер обычной должницей, которая не захотела платить ипотеку, но всеми силами пытается остаться в квартире. Обе стороны указывают на поддельные документы. Мы попытались разобраться в ситуации и рассказываем захватывающую историю, в которой есть уколы неизвестным препаратом, обвинения в вымогательстве, угрозы ножом и многое другое.

«Меня с ребенком и родителями выгоняют на улицу. Это беспредел»

На днях Татьяне Биллер пришло уведомление о принудительном выселении из квартиры, но она уверяет, что переезжать отсюда никто не планирует: ее семье — 8-летней дочери и пожилым родителям — идти некуда.

— Это наш дом, в который мы душу вложили, и теперь меня с ребенком и родителями выгоняют на улицу. Я не знаю, как остановить этот беспредел, — говорит Биллер.

Татьяна Биллер полтора года пытается оспорить продажу своей квартиры с торгов

Татьяна Биллер полтора года пытается оспорить продажу своей квартиры с торгов

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Татьяна купила квартиру в 2011 году. Выбор пал на «трешку» в доме сталинской постройки на улице Забайкальской. Ипотечный кредит в 2 млн 640 тыс. рублей оформила в «Татфондбанке», указав в договоре свою маму как созаемщика. Ежемесячный платеж в 32 тысячи рублей оказался вполне подъемным.

До марта 2017 года, уверяет Биллер, она исправно платила ипотеку. Ситуация изменилась, когда в марте у «Татфондбанка» отозвали лицензию. В новосибирском офисе женщину якобы заверили, что ее кредитный договор передадут в другой банк и посоветовали ждать уведомления, которое в результате так и не пришло.

— Звоним в контактный центр «Татфондбанка» в Казань. Нам говорят, что конкурсным управляющим назначено государственное «Агентство страхования вкладов» (АСВ), звоните туда. Звоню — мне говорят, мол, да, мы конкурсные управляющие, но за платежи не отвечаем, звоните обратно в Татарстан. Этот пинг-понг продолжался в течение полугода, — рассказывает Татьяна.

По словам Татьяны, ее трехкомнатную квартиру продали без ее ведома

По словам Татьяны, ее трехкомнатную квартиру продали без ее ведома

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По ее словам, платежи по ипотеке она не вносила с марта 2017 года по начало 2019-го, поскольку просто не знала, куда платить. В итоге решила уплатить долг потребительским кредитом из другого банка. Навстречу пошел «ЮниКредит Банк», предоставив заем в 2 миллиона 850 тысяч рублей — ровно столько насчитали в «Агентстве страховых вкладов» с учетом неустойки из-за неплатежей в период с 2017 по 2019 год.

— Мы переводим деньги на счет «АСВ» с указанием размера задолженности по кредитному договору. В мае я получаю справку о погашении задолженности, сдаю документы в Росреестр, получаю справку ЕГРН без обременений и живу спокойно до конца 2020 года, — пояснила женщина.

Справка, якобы подтверждающая оплату ипотеки

Справка, якобы подтверждающая оплату ипотеки

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Биллер уверяет, что новость о новом собственнике ее квартиры восприняла с удивлением. В декабре ей написала некая Ольга Махина с вопросом о том, когда семья планирует освобождать квартиру, поскольку она является законной владелицей «трешки» на Забайкальской. Махина подчеркнула, что выкупила квартиру на торгах и прислала подтверждающие документы: платежное поручение, протокол публичных торгов, договор купли-продажи и акт приема-передачи помещения. Диалог между женщинами затянулся и привел обеих в суд — Махина подала иск о принудительном выселении.

По словам Биллер, в суде она узнала о том, что в 2014 году ее признали злостной неплательщицей, что между ней и «Татфондбанком» было заключено мировое соглашение о рассрочке в счет погашения задолженности — по 50 тысяч рублей в месяц, что из-за просрочки платежей по соглашению банку присудили квартиру как залоговое имущество. При этом Татьяна уверяет, что мировое соглашение — подделка: мол, в документе фиктивные подписи — её и матери. Это подтвердили независимые эксперты (заключение специалистов имеется в распоряжении редакции).

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— При этом стоит отметить, что адрес регистрации, который указан в соглашении — Никитина, 3 на момент августа 2015 года был уже 4 года неактуальным, поскольку мы были зарегистрированы на Забайкальской по месту залоговой квартиры. И банк об этом был уведомлен, — сетует Татьяна.

Доводам Биллер суд не внял и в сентябре 2021 года постановил выселить ее вместе с семьей из квартиры на улице Забайкальской. В декабре того же года все жалобы Татьяны на решение суда были отклонены. Приставы получили исполнительный лист на принудительное выселение.

«Не платишь ипотеку — квартиру продадут»

Ольга Махина не скрывает, что действительно является профессиональным игроком на торгах недвижимостью. 13 лет женщина отработала в банке. Профессиональные знания пригодились, когда ушла в декрет — участие в аукционах по распродаже изъятых у должников квартир стало способом заработка.

— Я могу купить такую квартиру, сделать в ней ремонт, сдать в администрацию по госконтракту, например. Сказать, что у меня миллионы и десять квартир — нет. Ну, может, одна такая квартира в год у меня бывает, — пояснила НГС Махина.

Ольга Махина — профессиональный игрок на торгах залоговой недвижимостью

Ольга Махина — профессиональный игрок на торгах залоговой недвижимостью

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Ситуация с Татьяной Биллер — из ряда вон выходящая, уверяет Ольга. По ее словам, в декабре 2020 года она приобрела трехкомнатную квартиру на улице Забайкальской за 2 млн 761 тыс. рублей, прекрасно понимая, что в ней продолжают жить бывшие собственники. Женщина отыскала номер экс-хозяйки и поинтересовалась, когда та планирует освободить жилье.

— Я пишу Биллер: вы будете съезжать добровольно или через суд? Если добровольно, то я готова дать какую-то сумму денег за, например, встроенную мебель или технику. Она вежливо общается со мной. Говорит, мол, у меня погашена ипотека. Но я-то знаю, что такого не может быть, — говорит Махина.

По ее словам, она попросила экс-владелицу квартиры выслать платежный документ, подтверждающий полное погашение ипотеки, Биллер оперативно предоставить бумагу не смогла. Спустя почти месяц Татьяна сама запросила у Махиной «платежку» за квартиру и, получив документ, отослала новой собственнице свой.

— Она мне скидывает абсолютно такую же платежку, но со своими данными — сумма другая, банк отправитель другой. Я понимаю, что это абсолютная подделка. Я отправляю ее платежку в «Татфондбанк» с просьбой проверить платеж на 2 млн 850 тыс. рублей. Они мне отвечают, что таких платежей не было, — заявила Махина.

По словам Махиной, Биллер оперирует поддельными документами

По словам Махиной, Биллер оперирует поддельными документами

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Биллер, узнав об этом, предложила выкупить квартиру и согласилась передать задаток (8 тысяч рублей), уверяет Ольга. С заявленной суммой в 3 млн 700 тысяч рублей сразу согласилась. При этом Махина, не веря, что сделка состоится, параллельно подала иск в суд на принудительное выселение. Пока суд выяснял обстоятельства дела, Татьяна Биллер, по словам Махиной, постоянно откладывала день сделки: сначала долгое время ждала приезда неизвестного спонсора из Турции, затем заявила, что займет нужную сумму «у бандитов».

В результате женщины договорились рассчитаться 15 мая. Встреча была назначена в МФЦ на улице Зыряновской. На вопрос, где пересчитать столь внушительную сумму (к тому моменту Биллер якобы была готова заплатить уже 4 млн рублей), Татьяна ответила — «в туалете».

— У меня сработал инстинкт самосохранения. Я ей пишу, мол, Татьяна, мы 4 миллиона в туалете считать не будем, а поедем в ближайший офис банка и произведем расчет. Я побоялась, что деньги могут быть ненастоящими. Я хотела внести деньги на карту через банкомат, потому что если купюры оказались бы ненастоящими, то банкомат их не принял бы, — отметила Махина.

В переписке Татьяна Биллер обещает выкупить свою квартиру за 4 миллиона рублей

В переписке Татьяна Биллер обещает выкупить свою квартиру за 4 миллиона рублей

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В субботу в отделении банка было безлюдно, уверяет женщина. По словам Махиной, повернувшись спиной к спутнице, она подошла к банкомату, запустила руку в сумку, чтобы достать карту, и вдруг почувствовала укол в районе лопатки.

— Поворачиваюсь, а у нее (Биллер) в руках какой-то предмет. Я протягиваю руку, чтобы взять сумку, и она меня колет второй раз в ногу. Говорит: «Это инсулин. Тебе сейчас будет плохо, пошли в машину подписывать договор (купли-продажи квартиры)». А в договоре написано, что расчет произведен полностью. Я схватила сумку и на выход, — заявила Махина.

На улице женщина, по ее словам, попыталась привлечь к себе внимание прохожих. Неравнодушные очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Впоследствии Махина написала заявление о вымогательстве. Биллер на допросе якобы заявила правоохранителям, что ее спутница на встрече внезапно повела себя неадекватно, а о купле-продаже квартиры не шло и речи. Позже Татьяна заявила, что написала на Ольгу встречное заявление о вымогательстве.

С тех пор борьба за квартиру, уверяет Махина, перешла в активную фазу. Несколько раз она пыталась взять жилье на абордаж — заявлялась на пороге с чемоданом, но постоянно встречала ожесточенный отпор в виде отца Биллер с ножом в руке. Махина признала, что точку в споре сможет поставить только суд. По ее словам, на одном из заседаний бывшая владелица внезапно заявила, что скоро вернет себе квартиру, поскольку торги, на которых продано жилье, были признаны недействительными.

— Она сослалась на постановление Железнодорожного суда, хотя такое решение может принимать только суд по месту расположения квартиры — то есть Дзержинский. Биллер заявила, что сдала решение в Росреестр с требованием перерегистрировать на нее квартиру. Судья сделала запрос, и такое решение в канцелярии Железнодорожного суда найдено не было. К тому времени Росреестр уже обратился в прокуратуру и МВД, — пояснила Махина.

В квартире проживает <nobr class="_">8-летняя</nobr> дочь Татьяны Биллер

В квартире проживает 8-летняя дочь Татьяны Биллер

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Также суд выяснил, что с 2014 года Татьяна Биллер перестала вносить платежи по ипотеке, поэтому ее квартира на вполне законных основаниях была выставлена на продажу как залоговая недвижимость. 8 сентября 2021 года Дзержинский суд подписал постановление на принудительное выселение, процесс освобождения жилья длится до сих пор.

На сегодня Татьяна Биллер и ее семья продолжают проживать в фактически не принадлежащей им квартире.

Выселить нельзя оставить

Приобретение квартир с торгов — всегда заманчивое предложение, поскольку на аукцион их выставляют по ценам гораздо ниже рыночных, заявила НГС брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова. Но, по ее словам, такие варианты — это лотерея.

— Нужно понимать, что таким образом вы рискуете купить кота в мешке. В итоге можно будет столкнуться с массой неприятных сюрпризов. В частности, могут возникнуть проблемы с жильцами, которые не хотят съезжать из купленной на торгах квартиры, — отметила Суксова.

Нередко бывшие владельцы квартир, оказавшись перед принудительным выселением, пытаются оспорить проведение торгов, добавила брокер. В большинстве случаев суд встает на сторону новых собственников, но существуют прецеденты, когда борьба за крышу над головой заканчивается в пользу должников.

— В этом случае тщательно изучается проведение процедуры торгов на предмет соответствия ее законодательству. Например, можно изучить, не была ли занижена оценка объекта недвижимости, актуальная на дату аукциона. Пытаться можно, — резюмировала Суксова.

Заемщикам по ипотеке, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и не способным вносить платежи, специалист рекомендует озаботиться продажей квартиры заранее. В этом случае остается возможность сохранить определенную сумму денег и в то же время полностью рассчитаться с банком.

Банки в Новосибирске уже давно выдают ипотеку на залоговые квартиры других банков — мы рассказывали, как купить такое жилье и какие особенности у сделок.

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