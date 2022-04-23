Сибирячку с ребенком выселяют из квартиры за долги по ипотеке — новую собственницу встретили с ножом

Также суд выяснил, что с 2014 года Татьяна Биллер перестала вносить платежи по ипотеке, поэтому ее квартира на вполне законных основаниях была выставлена на продажу как залоговая недвижимость. 8 сентября 2021 года Дзержинский суд подписал постановление на принудительное выселение, процесс освобождения жилья длится до сих пор.



На сегодня Татьяна Биллер и ее семья продолжают проживать в фактически не принадлежащей им квартире.

Выселить нельзя оставить

Приобретение квартир с торгов — всегда заманчивое предложение, поскольку на аукцион их выставляют по ценам гораздо ниже рыночных, заявила НГС брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова. Но, по ее словам, такие варианты — это лотерея.



— Нужно понимать, что таким образом вы рискуете купить кота в мешке. В итоге можно будет столкнуться с массой неприятных сюрпризов. В частности, могут возникнуть проблемы с жильцами, которые не хотят съезжать из купленной на торгах квартиры, — отметила Суксова.



Нередко бывшие владельцы квартир, оказавшись перед принудительным выселением, пытаются оспорить проведение торгов, добавила брокер. В большинстве случаев суд встает на сторону новых собственников, но существуют прецеденты, когда борьба за крышу над головой заканчивается в пользу должников.



— В этом случае тщательно изучается проведение процедуры торгов на предмет соответствия ее законодательству. Например, можно изучить, не была ли занижена оценка объекта недвижимости, актуальная на дату аукциона. Пытаться можно, — резюмировала Суксова.

