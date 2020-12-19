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В тихом центре продают квартиру в историческом особняке

За «трёшку» в доме на Максима Горького просят почти 10 миллионов

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В историческом особняке всего 8 квартир и они редко оказываются в объявлениях о продаже

В историческом особняке всего 8 квартир и они редко оказываются в объявлениях о продаже

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В Новосибирске выставили на продажу квартиру в историческом особняке

В историческом особняке на улице Максима Горького, 26а выставили на продажу трёхкомнатную квартиру — объявление появилось на портале N1.RU 17 декабря.

Квартира расположена на 1 этаже дома с окнами во двор, общая площадь — 79,6 кв. м, площадь кухни — 10,5 кв. м. Высота потолка в квартире — 3,3 м. Жильё выставили на продажу за 9,8 млн рублей.

В объявлении указано, что квартира требует косметического ремонта

В объявлении указано, что квартира требует косметического ремонта

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Всего в доме 7 квартир и одно коммерческое помещение, в котором работает медицинский центр. Владелец квартиры рассказал корреспонденту НГС, что решил продать её по семейным обстоятельствам.

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— Это решение супруги, меня всё устраивает, — сказал он.

Дом построили в конце 1940-х годов по проекту известного архитектора Николая Храненко. Он включён в реестр объектов культурного наследия Новосибирской области и входит в число самых фотографируемых зданий тихого центра. Весной мы подробно рассказывали историю этого дома и его жителей.

Неделю назад НГС рассказывал о продаже коттеджа с двумя башнями — мы посмотрели, как он выглядит внутри.

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