В тихом центре продают квартиру в историческом особняке

В историческом особняке на улице Максима Горького, 26а выставили на продажу трёхкомнатную квартиру — объявление появилось на портале N1.RU 17 декабря.



Квартира расположена на 1 этаже дома с окнами во двор, общая площадь — 79,6 кв. м, площадь кухни — 10,5 кв. м. Высота потолка в квартире — 3,3 м. Жильё выставили на продажу за 9,8 млн рублей.

