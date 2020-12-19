В тихом центре продают квартиру в историческом особняке

В Новосибирске выставили на продажу квартиру в историческом особняке
В историческом особняке на улице Максима Горького, 26а выставили на продажу трёхкомнатную квартиру — объявление появилось на портале N1.RU 17 декабря.
Квартира расположена на 1 этаже дома с окнами во двор, общая площадь — 79,6 кв. м, площадь кухни — 10,5 кв. м. Высота потолка в квартире — 3,3 м. Жильё выставили на продажу за 9,8 млн рублей.
Всего в доме 7 квартир и одно коммерческое помещение, в котором работает медицинский центр. Владелец квартиры рассказал корреспонденту НГС, что решил продать её по семейным обстоятельствам.
— Это решение супруги, меня всё устраивает, — сказал он.
Дом построили в конце 1940-х годов по проекту известного архитектора Николая Храненко. Он включён в реестр объектов культурного наследия Новосибирской области и входит в число самых фотографируемых зданий тихого центра. Весной мы подробно рассказывали историю этого дома и его жителей.
Неделю назад НГС рассказывал о продаже коттеджа с двумя башнями — мы посмотрели, как он выглядит внутри.