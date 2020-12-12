В Новосибирске продают коттедж с двумя башнями — взгляните на интерьеры замка за 46 миллионов

Недалеко от Лесного шоссе выставили на продажу коттедж в закрытом поселке на 25 домов. За трехэтажный кирпичный замок с участком в 11,5 соток просят 46 миллионов рублей.



«На участке выполнен ландшафтный дизайн и оборудована детская площадка. Местоположение поселка, вековые сосны на участке в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности дают прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты и продления жизни», — говорится в объявлении.