В Новосибирске продают коттедж с двумя башнями — взгляните на интерьеры замка за 46 миллионов

В Новосибирске продают замок с двумя башнями за 46 миллионов рублей
Недалеко от Лесного шоссе выставили на продажу коттедж в закрытом поселке на 25 домов. За трехэтажный кирпичный замок с участком в 11,5 соток просят 46 миллионов рублей.
«На участке выполнен ландшафтный дизайн и оборудована детская площадка. Местоположение поселка, вековые сосны на участке в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности дают прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты и продления жизни», — говорится в объявлении.
В доме площадью 600 «квадратов» — три этажа. Здесь расположены четыре спальные комнаты, кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с камином, несколько гардеробных комнат, есть домашний кинотеатр, сауна с бассейном, бильярдная и отдельная игровая комната.
Замки — не редкость для коттеджных поселков Новосибирска. Летом мы делали обзор самых необычных коттеджей с башенками, которые скрываются от глаз прохожих за высокими заборами. Что там внутри? Смотрите в этом материале.