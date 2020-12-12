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В Новосибирске продают коттедж с двумя башнями — взгляните на интерьеры замка за 46 миллионов

Внутри — фиолетовая бархатная мебель, круглый бассейн, домашний кинотеатр и своя детская площадка

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Как утверждает автор объявления, замок располагается в коттеджном поселке на 25 домов

Как утверждает автор объявления, замок располагается в коттеджном поселке на 25 домов

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В Новосибирске продают замок с двумя башнями за 46 миллионов рублей

Недалеко от Лесного шоссе выставили на продажу коттедж в закрытом поселке на 25 домов. За трехэтажный кирпичный замок с участком в 11,5 соток просят 46 миллионов рублей.

«На участке выполнен ландшафтный дизайн и оборудована детская площадка. Местоположение поселка, вековые сосны на участке в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности дают прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты и продления жизни», — говорится в объявлении.

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Так монументально замок выглядит снаружи

Так монументально замок выглядит снаружи

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Обратите внимание на просторную детскую площадку

Обратите внимание на просторную детскую площадку

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Есть и зона для барбекю

Есть и зона для барбекю

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В доме площадью 600 «квадратов» — три этажа. Здесь расположены четыре спальные комнаты, кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с камином, несколько гардеробных комнат, есть домашний кинотеатр, сауна с бассейном, бильярдная и отдельная игровая комната.

Внутри замка нашлось место авангарду

Внутри замка нашлось место авангарду

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Очевидно, что владельцы коттеджа не боятся смелых решений. Например, для гостиной они подобрали фиолетовую мебель

Очевидно, что владельцы коттеджа не боятся смелых решений. Например, для гостиной они подобрали фиолетовую мебель

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А холл оформили в белоснежных тонах

А холл оформили в белоснежных тонах

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Чем не зал для торжественных приемов?

Чем не зал для торжественных приемов?

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Интерьер одной из ванных комнат

Интерьер одной из ванных комнат

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Еще одна ванная — белые стены, черный пол и прозрачные экраны

Еще одна ванная — белые стены, черный пол и прозрачные экраны

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В интерьерах встречаются и классические мотивы

В интерьерах встречаются и классические мотивы

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В спальне установлена круглая кровать

В спальне установлена круглая кровать

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Домашний кинотеатр с красными стенами

Домашний кинотеатр с красными стенами

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В бильярдной есть барная стойка

В бильярдной есть барная стойка

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Ну и, конечно, тот самый круглый бассейн (только взгляните на футуристическую люстру)

Ну и, конечно, тот самый круглый бассейн (только взгляните на футуристическую люстру)

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Замки — не редкость для коттеджных поселков Новосибирска. Летом мы делали обзор самых необычных коттеджей с башенками, которые скрываются от глаз прохожих за высокими заборами. Что там внутри? Смотрите в этом материале.

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