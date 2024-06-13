«Его пост называют расстрельным или посадочным»: эксперты — о новом начальнике дептранса Новосибирска

Кодалаев вступил в должность главы департамента вступил в должность 11 июня Источник: «Гормост», vk.com











На этой неделе стало известно, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника департамента транспорта, им стал директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев. НГС пообщался с экспертами о личности Кодалаева, они отмечают, что глава — смелый человек, который по сути согласился занять «расстрельную должность» (прошлых начальников задержали) и знает как работает система.



Как рассказывает Сергей Лихачёв из «Центра развития региональной политики», вопрос кадров для мэрии сейчас — один из самых главных и серьезных. Именно от новой команды зависит и карьера самого мэра, но во времена, когда чиновников то и дело задерживают, мало кто хочет работать во власти.

Эксперт говорит, что при пристальном внимании силовиков, сотрудникам придется выполнять рутинную работу, в том числе, не за большие деньги, и при этом нести ответственность перед законом.

— Прежде всего Иосиф Кодалаев, несомненно смелый человек, — считает Сергей Лихачёв. — Видимо, ему есть что доказывать себе и окружающим, а тут широкие возможности, чтобы проявить себя. Он знает специфику, имеет опыт системной работы, в том числе и во взаимодействии с мэрией. То есть уже должен точно знать, как не надо, и иметь представление, что нужно изменить в подходах. В противном случае, думаю, не пошёл бы. Назначение можно записать, как усиление Кудрявцева.

По словам Андрея Кузнецова, директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», нового начальника департамента транспорта могли выбрать откуда угодно, желающих было мало.

О том, что кандидаты отказываются от должности начальника дептранса рассказывал и сам мэр Максим Кудрявцев, он говорил, что проводил собеседования, но люди сами уходили, когда осознавали всю полноту ответственности. Кузнецов считает, что нежелание работать связано и с рядом уголовных дел в дорожной отрасли.

— Пост начальник департамента транспорта мэрии называют «расстрельным», хотя корректней было бы «посадочным». Кодалаев согласился закрыть собой амбразуру. Думаю, в душе он, конечно, надеется на то, что на новом посту ему удастся справиться с какими-то задачами без фатального ущерба для карьеры. Но разумом он должен понимать, что риск здесь просто зашкаливают, а политического прикрытия у него нет, — рассказал Андрей Кузнецов.

Сам Иосиф Кодалаев в 2003 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения, по образованию «инженер путей сообщения — строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели». С 2023 года Кодалаев работал директором МКУ «Гормост». Начальником дептранса он официально стал 11 июня. В апреле чиновник ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Больше всего новосибирцев волновала проблема ремонта Димитровского моста.

Бывшего главу дептранса Константина Васильева задержали в марте этого года, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. С 18 декабря прошлого года это место занимала Олеся Богомазова, но в середине мая ее задержали, а после арестовали по подозрению в получении двух крупных взяток. По данным источника НГС, ее сдал один из взяткодателей — депутат Игорь Титаренко.

В начале июня правоохранители взяли сразу пять сибиряков с громкими фамилиями: два чиновника, два руководителя крупных правительственных организаций и один депутат. Каждый получил уголовное дело, журналист НГС разбирался что означает сезон посадок.