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Политика «Уходят в неизвестном направлении»: мэр Новосибирска — о поиске нового начальника дептранса

«Уходят в неизвестном направлении»: мэр Новосибирска — о поиске нового начальника дептранса

Прошлых двух руководителей отправили за решетку

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У главы департамента транспорта много ответственных задач и не все готовы браться за такую работу

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что нового начальника департамента транспорта найти сложно, он уже проводил собеседования, но претенденты отказываются от должности. Глава города поделился этим в прямом эфире радио «Городская волна».

По словам Кудрявцева, подобрать начальника дептранса трудная задача, буквально со звездочкой, потому что на руководителе лежит большой груз ответственности.

—Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении. Собеседования проводим постоянно, есть кандидаты, которые соответствуют. Сейчас находимся в процедуре, надеемся, что в ближайшее время кадровые решения будут приняты, — объяснил Максим Кудрявцев.

Также глава города назвал качества, которыми должен обладать руководитель департамента. Начальник, уверен мэр, должен разбираться в ведении дорожного хозяйства и в транспортной сфере, уметь работать в команде, готовым изменить ситуацию в городе к лучшему и «быть с горящими глазами». Также среди компетенций Кудрявцев назвал понимание рынка — подрядчиков много и в компаниях стоит разбираться.

Сейчас должность временного исполняющего обязанности начальника дептранса занимает Владимир Кондауров. Он же начальник управления пассажирских перевозок.

Кондауров стал вторым исполняющим обязанности начальника. С 18 декабря прошлого года это место занимала Олеся Богомазова, но в середине мая ее задержали, а после арестовали по подозрению в получении двух крупных взяток. По данным источника НГС, ее сдал один из взяткодателей — депутат Игорь Титаренко. До этого начальником дептранса был Константин Васильев, но в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

В целом новые назначения в команде мэра уже есть, например, Евгений Попантонопуло стал вице-мэром и занял место Артема Скатова, а место другого вице-мэра — Геннадия Захарова досталось заместителю министра промышленности области Максиму Останину. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова. На должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии назначили прокурора и бывшего главного следователя Бердска Сергея Копырина, а следить за делами мэра будет Наталья Шарова.

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