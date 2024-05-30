«Уходят в неизвестном направлении»: мэр Новосибирска — о поиске нового начальника дептранса

У главы департамента транспорта много ответственных задач и не все готовы браться за такую работу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что нового начальника департамента транспорта найти сложно, он уже проводил собеседования, но претенденты отказываются от должности. Глава города поделился этим в прямом эфире радио «Городская волна».



По словам Кудрявцева, подобрать начальника дептранса трудная задача, буквально со звездочкой, потому что на руководителе лежит большой груз ответственности.

—Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении. Собеседования проводим постоянно, есть кандидаты, которые соответствуют. Сейчас находимся в процедуре, надеемся, что в ближайшее время кадровые решения будут приняты, — объяснил Максим Кудрявцев.

Также глава города назвал качества, которыми должен обладать руководитель департамента. Начальник, уверен мэр, должен разбираться в ведении дорожного хозяйства и в транспортной сфере, уметь работать в команде, готовым изменить ситуацию в городе к лучшему и «быть с горящими глазами». Также среди компетенций Кудрявцев назвал понимание рынка — подрядчиков много и в компаниях стоит разбираться.

Сейчас должность временного исполняющего обязанности начальника дептранса занимает Владимир Кондауров. Он же начальник управления пассажирских перевозок.