Нового начальника департамента транспорта назначили в мэрии Новосибирска — им стал директор «Гормоста»

В мэрии Новосибирска назначили нового начальник департамента транспорта. Им стал Иосиф Кодалаев, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев сегодня, 11 июня.
К работе Иосиф Кодалаев приступил сразу же. До этого времени с 2023 года он работал директор МКУ «Гормост». В 2003 году он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Имеет квалификацию «инженер путей сообщения — строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели».
В апреле Иосиф Кодалаев ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Больше всего новосибирцев волновала проблема ремонта Димитровского моста.
В марте этого года в Новосибирске был задержан бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. В мае задержали и исполняющую обязанности главы департамента транспорта Олесю Богомазову.