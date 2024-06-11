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Город Дороги и транспорт Нового начальника департамента транспорта назначили в мэрии Новосибирска — им стал директор «Гормоста»

Нового начальника департамента транспорта назначили в мэрии Новосибирска — им стал директор «Гормоста»

Он начал работать сегодня

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Распоряжение о назначении Иосифа Кодалаева подписал мэр Максим Кудрявцев

В мэрии Новосибирска назначили нового начальник департамента транспорта. Им стал Иосиф Кодалаев, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев сегодня, 11 июня.

К работе Иосиф Кодалаев приступил сразу же. До этого времени с 2023 года он работал директор МКУ «Гормост». В 2003 году он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Имеет квалификацию «инженер путей сообщения — строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели».

В апреле Иосиф Кодалаев ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Больше всего новосибирцев волновала проблема ремонта Димитровского моста.

В марте этого года в Новосибирске был задержан бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. В мае задержали и исполняющую обязанности главы департамента транспорта Олесю Богомазову.

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