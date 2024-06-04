Сезон посадок. Что значит волна арестов ВИП-чиновников в Новосибирске — о сливе конкурентов, войне элит и федеральных трендах

Силовики, похоже, вышли на ускоренный темп антикоррупционной работы. За три минувших рабочих дня гостей из правоохранительных органов приняли аж пять новосибирцев с громкими фамилиями: два чиновника, два руководителя крупных правительственных организаций и один депутат. Каждый получил в свой адрес уголовное дело со всеми вытекающими последствиями. Сезон посадок продолжается с новой силой, невольно вызывая вопрос: что всё это значит? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов связался с экспертами, которые намекнули на политическую подоплеку происходящих событий и развязанные руки людей в погонах в борьбе с теми, кто может быть не совсем чист на руку.
Четверг
Ощущение, что такого объема задержаний чиновников и околомуницпальных управленцев Новосибирск еще не видел. В канун майских праздников мы подсчитали, что за апрель-май были задержаны 14 человек. И маховик правосудия набирает новую скорость: три рабочих дня — пять задержаний, каждое из которых подкреплено уголовным делом.
Марафон стартовал в четверг, 3 июня, с новости о претензиях силовиков к депутату городского совета Игорю Украинцеву. В лучших традициях показательного задержания бойцы спецгруппы постучались к народному избраннику домой, затем допрос, следователь предъявила обвинение. Украинцеву припомнили получение денег от бывшего работодателя — владельца Группы компаний «Стрижи» Игоря Белокобыльского. По версии следствия, депутат шантажировал бизнесмена «распространением сведений, порочащих честь и достоинство», а в обмен на деньги лоббировал интересы строительной компании в горсовете.
Украинцева обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — около 3,5 млн рублей, чем немало удивили его нынешнего покровителя — экс-совладельца ГК «Стрижи», а сегодня обладателя собственной строительной компании Илью Полякова. Он отметил, что Белокобыльский переводил депутату деньги на организацию общественных мероприятий, изготовление печатной продукции, оплату услуг артистов и аниматоров — всё то, чем Украинцев занимался в рамках своей задачи по развитию «Стрижей».
Отвечая на вопрос, почему Белокобыльский так поступил, Поляков заявил, что «это месть» после раздела некогда общего бизнеса.
— У него плохо всё получается, а у нас — хорошо, — сказал девелопер.
Игорь Украинцев вину не признал, указал на политическую подоплеку дела и на время первых двух месяцев расследования отправился в следственный изолятор.
Пятница
На следующий день, в пятницу, силовики пришли за главой Краснозерского района Оксаной Семеновой. Наверное, визит людей в погонах не стал полной неожиданностью, поскольку пару лет назад Семенова в полной мере испытала на себе внимание людей в погонах, когда ей устроили жесткую проверку чиновничьей деятельности. Тогда до уголовного дела не дошло. Дошло сейчас. Парадокс, но и раньше, и теперь претензии аналогичные.
Дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) касается передачи муниципального имущества в аренду ЗАО «Жилкомсервис». По данным следствия, предприниматели получили по заниженной стоимости объекты коммунальной инфраструктуры, от чего местный бюджет впоследствии претерпел ущерб в размере 2,5 млн рублей.
Предполагается, что таким образом Семенова избавила себя от проблем с тепло- и водоснабжением. На занижение арендной стоимости чиновница якобы пошла из-за того, что никто из предпринимателей не хотел брать на себя инфраструктурные объекты, а руководство «Жилкомсервиса» вроде пришлось даже уговаривать.
Если о задержанном депутате Игоре Украинцеве много положительных отзывов от жителей Заельцовского района, от которого он избирался, то Оксана Семенова совсем не обласкана народной любовью. Ее не раз уличали в странном отношении к жителям Краснозерского района: однажды она обязала воспитателей детского сада за свой счет кормить белок, которых администрация поселила в близлежащей роще.
Тем не менее с чиновницей силовики поступили гуманнее — потребовали отправить ее под домашний арест, и Семенова по решению суда отправилась ждать результатов расследования дома в Краснообске. Причем прописка вызвала немало вопросов у журналистов, так как место работы, Краснозерск, находится в 300 км — это четыре часа дороги.
Понедельник
Понедельник — день тяжелый. Таким он оказался для начальника департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии Виталия Витухина, гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова, директора Промышленно-логистического парка Александра Гоманова. Все трое стали фигурантами уголовных дел с коррупционной составляющей.
Зырянова и Гоманова следователи обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Но речь идет не про деньги. По данным региональной прокуратуры, Зырянов и Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Поговаривают, что коммерсанты организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», который своим присутствием осчастливил скандально известный новосибирец Никита Кологривый, ставший после бурных ночных похождений еще более скандально известным.
Следователи полагают, что бизнесмены, спонсировавшие фестиваль, взамен получили несколько господрядов на сумму более 64 млн рублей без проведения обязательных в этом случае конкурсов. Сотрудники прокуратуры не скрывают, что сделку провернули руководители компаний ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех». На их директоров завели уголовные дела о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В ближайшее время в отношении всех четверых будут решены вопросы о возможном избрании меры пресечения.
В ситуации с обвинением Виталия Витухина тайна остается покрыта мраком. Спустя сутки после новости о его задержании официально подробностей никто так и не огласил.
«Обнуление стоп-листов»
Сегодня в России отмечается четкий тренд на борьбу с коррупцией, заявил в беседе с корреспондентом НГС бывший следователь по особо важным делам, адвокат, член Совета АП города Москвы Андрей Гривцов. По его словам, в постановлениях Пленума Верховного суда, на которые ориентируются нижестоящие суды, открытым текстом сказано, что «борьба с коррупцией очень важна».
— В этой связи мы наблюдаем последовательное снижение стандартов доказывания по делам, связанным с обвинением в получении взятки. Сегодня Уголовный кодекс содержит достаточно обширные формулировки того, как может передаваться взятка: например, через третье лицо, чего раньше не было. Это уже четкий тренд законодателя, который постоянно ужесточает, расширяет понятие получения взятки. Власть считает, что взяточничество опасно и с ним надо бороться, — пояснил эксперт.
Андрей Гривцов добавил, что не всегда сотрудники правоохранительных органов понимают «борьбу со взяточничеством как борьбу, а не повышение своих личных показателей работы».
Каждое описанное выше уголовное дело уникально, но все они укладываются в общую концепцию, заявил директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. В пример он привел версию о том, что после президентских выборов в силовые структуры поступила команда обнулить все так называемые «стоп-листы» и запускать в работу материал по любому фигуранту вне зависимости от должности и статуса.
— Фактически правоохранительные органы сейчас действуют по принципу «берем, когда дают», даже когда качество доследственной проверки вызывает большие вопросы. К этому марафону присоединились сторонние махинаторы, которые изучили алгоритмы возбуждения дел и стали подбрасывать правоохранителям технично сфабрикованные сюжеты, чтобы посредством «уголовки» свести счеты с политическими и деловыми конкурентами, — отметил аналитик.
По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов и политический фактор, поскольку регион готовится к выборам в 2025 году, когда новосибирцы должны будут определиться со своими представителями в областном заксобрании и городском совете депутатов. Андрей Кузнецов подчеркивает, что расстановка политических фигур уже началась, и центры влияния пытаются заблаговременно усилить свои позиции, а также ослабить соперников, в том числе, используя ресурсы правоохранителей.
Ранее Новосибирск всколыхнули задержания министра ЖКХ Дениса Архипова, экс-начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева, его бывшей заместительницы Олеси Богомазовой и многих других.