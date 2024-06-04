Сезон посадок. Что значит волна арестов ВИП-чиновников в Новосибирске — о сливе конкурентов, войне элит и федеральных трендах

За последние три рабочих дня были задержаны пять небезызвестных новосибирцев Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Силовики, похоже, вышли на ускоренный темп антикоррупционной работы. За три минувших рабочих дня гостей из правоохранительных органов приняли аж пять новосибирцев с громкими фамилиями: два чиновника, два руководителя крупных правительственных организаций и один депутат. Каждый получил в свой адрес уголовное дело со всеми вытекающими последствиями. Сезон посадок продолжается с новой силой, невольно вызывая вопрос: что всё это значит? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов связался с экспертами, которые намекнули на политическую подоплеку происходящих событий и развязанные руки людей в погонах в борьбе с теми, кто может быть не совсем чист на руку.

Четверг

Ощущение, что такого объема задержаний чиновников и околомуницпальных управленцев Новосибирск еще не видел. В канун майских праздников мы подсчитали, что за апрель-май были задержаны 14 человек. И маховик правосудия набирает новую скорость: три рабочих дня — пять задержаний, каждое из которых подкреплено уголовным делом.

Марафон стартовал в четверг, 3 июня, с новости о претензиях силовиков к депутату городского совета Игорю Украинцеву. В лучших традициях показательного задержания бойцы спецгруппы постучались к народному избраннику домой, затем допрос, следователь предъявила обвинение. Украинцеву припомнили получение денег от бывшего работодателя — владельца Группы компаний «Стрижи» Игоря Белокобыльского. По версии следствия, депутат шантажировал бизнесмена «распространением сведений, порочащих честь и достоинство», а в обмен на деньги лоббировал интересы строительной компании в горсовете.

Игорь Украинцев по ходатайству следователей заключен в СИЗО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Украинцева обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — около 3,5 млн рублей, чем немало удивили его нынешнего покровителя — экс-совладельца ГК «Стрижи», а сегодня обладателя собственной строительной компании Илью Полякова. Он отметил, что Белокобыльский переводил депутату деньги на организацию общественных мероприятий, изготовление печатной продукции, оплату услуг артистов и аниматоров — всё то, чем Украинцев занимался в рамках своей задачи по развитию «Стрижей».



Отвечая на вопрос, почему Белокобыльский так поступил, Поляков заявил, что «это месть» после раздела некогда общего бизнеса.

— У него плохо всё получается, а у нас — хорошо, — сказал девелопер.

Игорь Украинцев вину не признал, указал на политическую подоплеку дела и на время первых двух месяцев расследования отправился в следственный изолятор.

Пятница

На следующий день, в пятницу, силовики пришли за главой Краснозерского района Оксаной Семеновой. Наверное, визит людей в погонах не стал полной неожиданностью, поскольку пару лет назад Семенова в полной мере испытала на себе внимание людей в погонах, когда ей устроили жесткую проверку чиновничьей деятельности. Тогда до уголовного дела не дошло. Дошло сейчас. Парадокс, но и раньше, и теперь претензии аналогичные.

Дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) касается передачи муниципального имущества в аренду ЗАО «Жилкомсервис». По данным следствия, предприниматели получили по заниженной стоимости объекты коммунальной инфраструктуры, от чего местный бюджет впоследствии претерпел ущерб в размере 2,5 млн рублей.

Оксана Семенова отделалась домашним арестом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Предполагается, что таким образом Семенова избавила себя от проблем с тепло- и водоснабжением. На занижение арендной стоимости чиновница якобы пошла из-за того, что никто из предпринимателей не хотел брать на себя инфраструктурные объекты, а руководство «Жилкомсервиса» вроде пришлось даже уговаривать.



Если о задержанном депутате Игоре Украинцеве много положительных отзывов от жителей Заельцовского района, от которого он избирался, то Оксана Семенова совсем не обласкана народной любовью. Ее не раз уличали в странном отношении к жителям Краснозерского района: однажды она обязала воспитателей детского сада за свой счет кормить белок, которых администрация поселила в близлежащей роще.

Тем не менее с чиновницей силовики поступили гуманнее — потребовали отправить ее под домашний арест, и Семенова по решению суда отправилась ждать результатов расследования дома в Краснообске. Причем прописка вызвала немало вопросов у журналистов, так как место работы, Краснозерск, находится в 300 км — это четыре часа дороги.

Понедельник

Понедельник — день тяжелый. Таким он оказался для начальника департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии Виталия Витухина, гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова, директора Промышленно-логистического парка Александра Гоманова. Все трое стали фигурантами уголовных дел с коррупционной составляющей.

Зырянова и Гоманова следователи обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Но речь идет не про деньги. По данным региональной прокуратуры, Зырянов и Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Поговаривают, что коммерсанты организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», который своим присутствием осчастливил скандально известный новосибирец Никита Кологривый, ставший после бурных ночных похождений еще более скандально известным.

Александр Зырянов (справа) на протяжении 7 лет возглавляет правительственную организацию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следователи полагают, что бизнесмены, спонсировавшие фестиваль, взамен получили несколько господрядов на сумму более 64 млн рублей без проведения обязательных в этом случае конкурсов. Сотрудники прокуратуры не скрывают, что сделку провернули руководители компаний ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех». На их директоров завели уголовные дела о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В ближайшее время в отношении всех четверых будут решены вопросы о возможном избрании меры пресечения.



В ситуации с обвинением Виталия Витухина тайна остается покрыта мраком. Спустя сутки после новости о его задержании официально подробностей никто так и не огласил.

«Обнуление стоп-листов»

Сегодня в России отмечается четкий тренд на борьбу с коррупцией, заявил в беседе с корреспондентом НГС бывший следователь по особо важным делам, адвокат, член Совета АП города Москвы Андрей Гривцов. По его словам, в постановлениях Пленума Верховного суда, на которые ориентируются нижестоящие суды, открытым текстом сказано, что «борьба с коррупцией очень важна».

— В этой связи мы наблюдаем последовательное снижение стандартов доказывания по делам, связанным с обвинением в получении взятки. Сегодня Уголовный кодекс содержит достаточно обширные формулировки того, как может передаваться взятка: например, через третье лицо, чего раньше не было. Это уже четкий тренд законодателя, который постоянно ужесточает, расширяет понятие получения взятки. Власть считает, что взяточничество опасно и с ним надо бороться, — пояснил эксперт.

Андрей Гривцов добавил, что не всегда сотрудники правоохранительных органов понимают «борьбу со взяточничеством как борьбу, а не повышение своих личных показателей работы».

Каждое описанное выше уголовное дело уникально, но все они укладываются в общую концепцию, заявил директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. В пример он привел версию о том, что после президентских выборов в силовые структуры поступила команда обнулить все так называемые «стоп-листы» и запускать в работу материал по любому фигуранту вне зависимости от должности и статуса.

— Фактически правоохранительные органы сейчас действуют по принципу «берем, когда дают», даже когда качество доследственной проверки вызывает большие вопросы. К этому марафону присоединились сторонние махинаторы, которые изучили алгоритмы возбуждения дел и стали подбрасывать правоохранителям технично сфабрикованные сюжеты, чтобы посредством «уголовки» свести счеты с политическими и деловыми конкурентами, — отметил аналитик.

По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов и политический фактор, поскольку регион готовится к выборам в 2025 году, когда новосибирцы должны будут определиться со своими представителями в областном заксобрании и городском совете депутатов. Андрей Кузнецов подчеркивает, что расстановка политических фигур уже началась, и центры влияния пытаются заблаговременно усилить свои позиции, а также ослабить соперников, в том числе, используя ресурсы правоохранителей.