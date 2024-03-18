ЦИК обработала половину протоколов: как распределяются голоса

В России завершилось трехдневное голосование на выборах президента, сейчас идет подсчет голосов. Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты, полученные после обработки 50,07% протоколов. Владимир Путин на текущий момент набирает 87,34%. Николай Харитонов занимает второе место (4,11%), Владислав Даванков - третье (4,01%), Леонид Слуцкий - четвертое (3,11%). Ранее сообщалось, что общая федеральная явка составила 74,22%.
Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник в первой половине дня по московскому времени.
После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.