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Политика Выборы президента — 2024

ЦИК обработала половину протоколов: как распределяются голоса

Предварительные результаты будут объявлены утром 18 марта

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Выборы президента России на этот раз растянулись на три дня

В России завершилось трехдневное голосование на выборах президента, сейчас идет подсчет голосов. Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты, полученные после обработки 50,07% протоколов. Владимир Путин на текущий момент набирает 87,34%. Николай Харитонов занимает второе место (4,11%), Владислав Даванков - третье (4,01%), Леонид Слуцкий - четвертое (3,11%). Ранее сообщалось, что общая федеральная явка составила 74,22%.

Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник в первой половине дня по московскому времени.

После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.

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