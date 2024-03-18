В России закончились выборы президента. Первые итоги

— Предварительно, до обеда в понедельник Элла Александровна объявит предварительные итоги голосования. Я предполагаю, что на тот момент цифра будет уже не менее 90%. Повторюсь, что мы получим данные в рамках государственной автоматизированной системы, которая сейчас работает на новой платформе, — заявлял ранее член ЦИК Игорь Борисов.